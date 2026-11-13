En orden cronológico, estas son las 10 fechas clave en los primeros tres meses de la presidencia de…

La Presidencia de Abelardo de la Espriella cumple sus primeros 100 días este 15 de noviembre. Los primeros meses de la administración han estado marcados por hitos como una posesión presidencial en Cali, un terremoto que ocurrió tres días después de tomar la dirección del Ejecutivo, las discusiones en el Legislativo con impactos en su gabinete, las visitas de primer nivel con aliados regionales y golpes a líderes de estructuras criminales.

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Estas son las 10 fechas claves de los primeros 100 días del gobierno De la Espriella

En orden cronológico, estas son las 10 fechas clave en los primeros tres meses de la presidencia de Abelardo de la Espriella:

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7 de agosto de 2026: posesión presidencial en Cali

De la Espriella se posesionó 47 días después de su victoria en segunda vuelta como presidente de Colombia. Eligió la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali como sede para tomar juramento ante el Congreso y el Batallón Pichincha como el lugar de su primer discurso como jefe de Estado. Para llegar a ese punto, el Legislativo tuvo que aprobar la petición del nuevo Gobierno para trasladar la ceremonia a la capital del Valle del Cauca, lo que rompió con la tradición de asumir la Presidencia desde Bogotá, bajo su propuesta de descentralizar el Ejecutivo.

10 de agosto: terremoto en el suroccidente del país

El terremoto, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en Chocó, tuvo una magnitud de 7,4. Llegó tres días después de la posesión de De la Espriella y obligó a volcar la agenda del Ejecutivo hacia la atención de los impactos que dejó el sismo. El mandatario activó ese mismo día un Puesto de Mando Unificado desde Bogotá, y desde entonces, su agenda ha estado parcialmente ocupada con la atención a los afectados y el proceso de reconstrucción, por lo que se creó el Fondo Milagro.

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En medio de la atención de desastre, se dieron movidas clave como llamadas directas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para la cooperación internacional. Además, esta fue la primera vez que reunió a su gabinete en pleno, antes de citar a “cacaos” para coordinar las ayudas desde el sector privado en un encuentro que tuvo lugar en Chocó. Para manejar los efectos del sismo, el Gobierno tuvo que declarar Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días, que fue avalada por la Corte Constitucional.

18 de agosto: presentación del “Libro de la Verdad”

El presidente Abelardo de la Espriella, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo, presentó ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría el “Libro de la Verdad”, un documento de más de 100 páginas en el que el Gobierno señaló una serie de denuncias sobre presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro. “Es mi deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control aquellos hechos que por su gravedad implican la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo colombiano”, dijo el presidente desde la Universidad del Externado.

No llegamos al Gobierno a encubrir complicidades, a guardar silencio ni a contemporizar con el delito.



En el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, reafirmo mi compromiso inquebrantable con la moral pública, la transparencia y la defensa sagrada de los recursos de los… pic.twitter.com/iPtCKJHptj — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 18, 2026

18 de agosto: primer encuentro con altas cortes

Ese mismo día, De la Espriella y su ministro de Justicia, Iván Cancino, tuvieron su primera reunión con el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Comisión de Disciplina Judicial en el Palacio de Justicia. A este encuentro acudió el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis Gómez. También participó el vicepresidente de la Corte, Hugo Quintero Bernate; el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano; el presidente de la Sala de Casación Laboral, Víctor Julio Usme Perea; y la vicepresidenta de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Adriana Consuelo López Martínez.

“Mi relación institucional y personal con la Rama Judicial estará regida por la colaboración armónica y el respeto recíproco”, señaló el mandatario tras la reunión.

4 de septiembre: De la Espriella confirmó la muerte de alias “Bendito Menor”

“Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población”, afirmó el jefe de Estado sobre la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor” o “Naín”, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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Esta fue la primera gran operación militar de la Presidencia de De la Espriella, clave para su bandera de la seguridad y la terminación de los diálogos políticos con grupos al margen de la ley. Es línea la trazó, entre otros documentos, con la Resolución Ejecutiva 367.

Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales… pic.twitter.com/q4cwdqLnGM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 4, 2026

8 de septiembre: visita de Marco Rubio en Barranquilla

Este fue el primer encuentro presencial entre la administración estadounidense de Donald Trump, representada en el secretario de Estado, Marco Rubio, y el Gobierno de Colombia. Se realizó en el Atlántico y tuvo como enfoque los memorandos de entendimiento en materia nuclear y de tierras raras. Se llamó “Diálogo para la Prosperidad Bilateral” y se concentró, entre otras cosas, en inversiones desde el sector privado para los campos energéticos, logísticos y de infraestructura de transporte en Colombia.

Desde la Presidencia, se ha perfilado a Estados Unidos como su principal aliado en el giro de las relaciones diplomáticas tras las rupturas en el gobierno Petro.

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25 de septiembre: posesión de Joaquín Gutiérrez en Ecopetrol

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Joaquín Gutiérrez Caballero fue elegido a finales de septiembre como el nuevo presidente de Ecopetrol. La elección se dio por unanimidad tras un proceso que fue descrito por la empresa como “estructurado y ágil”. El líder de la petrolera es considerado una de las personas de mayor confianza de De la Espriella, quien está junto a Carlos Suárez –otro de los pocos que le hablan al oído al jefe de Estado y presidente de la junta directiva de la compañía– liderando los cambios que el actual Gobierno quiere para la principal estatal petrolera.

14 de octubre: primera marcha de la oposición a su Gobierno

Las manifestaciones fueron convocadas por la izquierda, sectores sociales y algunos sindicatos, y se registraron en ciudades como Bogotá, Medellín, Santa Marta, Bucaramanga, Cali, Ibagué y Barranquilla. En este espacio se estrenó el nuevo decreto que reguló la acción del Estado frente a la protesta social, que impulsó la administración De la Espriella con el ahora exministro de Interior Rodrigo Lara.

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“A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso”, afirmó el jefe de Estado horas antes de la jornada que terminó con mínimos disturbios.

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21 de octubre: caída del Presupuesto y salida de Rodrigo Lara

Un solo error en un articulado aprobado en el Congreso en la madrugada del 20 de octubre desencadenó 24 horas frenéticas en el gobierno de Abelardo de la Espriella que finalizaron con la salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara. El vicepresidente José Manuel Restrepo fue el encargado de anunciarle al país que el presupuesto decretado sería el aprobado en las comisiones económicas.

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4 de noviembre: sanción de la Ley de Sometimiento

El presidente De la Espriella firmó la ley de sometimiento con la que se oficializó la base jurídica de su política de seguridad y acabó con la Paz Total de la anterior administración. Esta fue una carrera contra el tiempo, dado que el texto tenía que ser sancionado antes de la medianoche del 4 de noviembre, pues el documento modifica la ley de Orden Público que se vencía ese jueves.

El Senado y la Cámara de Representantes sesionaron de forma casi simultánea para aprobar el texto presentado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia.

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