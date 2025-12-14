“La paz total del gobierno Petro fracasó en el país”: gobernadora del Meta

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, calificó la paz total como un "fracaso total". Foto: El Espectador

¿Cómo califica su gestión hasta el momento?

Yo creo que llegar a encontrarse con un departamento que jaló una economía en el país es para uno un gran reto. El departamento del Meta es el séptimo departamento que más le aporta al producto interno del país. Nosotros con Arauca y Casanare aportamos COP 55 billones en regalías a la nación. Este es un departamento de la última frontera agrícola del país, que tiene 4,5 millones de hectáreas para desarrollar en agroindustria.

Estamos haciendo la transición a ser el mayor productor de agrocarburos, empezar a mirar cómo seguimos siendo los primeros en palma, maíz, plátano, soya y muchísimos otros productos. Hoy en día el turismo es también otro escalón importante del departamento. Tenemos seis parques naturales y como estamos a dos horas de Bogotá estamos mirando cómo atraer ese nicho tan importante del centro del país hacia los llanos orientales. Nosotros solamente en la Sierra Macarena recibimos casi 10.000 turistas internacionales. Otro tema es cómo logramos que la gente también empiece a ver el departamento no solamente como una despensa agrícola, sino como un sitio para llegar al turismo. Hay mucho por explotar.

Sigue habiendo dificultades en materia de servicios públicos...

Villavicencio tiene una situación, hace muchísimos años, de no tener un acueducto que genere condiciones para casi 600.000 personas. Ya estamos con la financiera de desarrollo iniciando la consultoría para el acueducto de la ciudad. Eso ha sido una etapa de mucha planeación, pero también de mucha concertación. También estamos ya avanzando el tema del aeropuerto internacional. Del aeropuerto internacional de Villavicencio se habla hace 25 años. Debe ser un aeropuerto que sea de carga de pasajeros porque esta es la despensa del país.

¿Cómo va el tema de seguridad?

Asimismo, estamos apostando a la seguridad. En este gobierno hemos invertido más de COP 50.000 millones en la Fuerza Pública generando dotación, drones, comunicaciones, camiones para que nuestra tropa se pueda desplazar. Desafortunadamente, no solamente el Meta sino muchos departamentos en el país tienen esa gran problemática de seguridad.

Cuestionar la presencia de gobernadores en el exterior solo divide y debilita al país. La diplomacia y la cooperación son esenciales para abrir oportunidades y llevar desarrollo a las regiones. Nuestro deber es tender puentes y articular esfuerzos, no cerrar relacionamientos ni… pic.twitter.com/ka23MaO40F — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) December 12, 2025

Aunque tenemos controlado, están las disidencias de las Farc con “Calarcá”, la Jorge Suárez Briceño, “Iván Mordisco”, tenemos al Clan del Golfo. Sin embargo, hemos logrado desarticular muchas de estas secciones de estos grupos armados y seguimos invirtiendo. En ese sentido, tengo en la mesa un proyecto de ordenanza de la tasa de seguridad para ver cómo seguimos generándole a la Fuerza Pública la infraestructura, campamentos y condiciones. Hay que invertir muchísimo en seguridad. Sentimos que nuestra fuerza pública ha sido abandonada, olvidada y nosotros también tenemos recursos para la incorporación. No se está incorporando casi gente al Ejército ni a la Policía ni a la Fuerza Aérea, ni a la Armada.

¿Cómo maneja el crecimiento del departamento a la par que se mantiene un estigma de violencia sobre este mismo?

Si uno se pone a revisar en todo el país, cómo está el Catatumbo o el Cauca, de dos años para acá no se han vuelto a presentar casos de seguridad complejos en el departamento del Meta: es por eso que en el departamento no hay ningún lugar vedado para la gobernadora. Desafortunadamente, la política de seguridad y todo este tema es más de competencia del Gobierno nacional que más que la gobernadora, pero en la medida que hemos podido nosotros generar los recursos que tenemos, condiciones para que nuestra Fuerza Pública pueda reaccionar frente a esos grupos, lo hemos hecho.

Ahora que el Clan del Golfo y el sector de “Calarcá” han avanzado con el Gobierno nacional, esperamos que el departamento del Meta se vea beneficiado. Lo hemos dicho muchísimas veces, el reclutamiento de menores del Cauca hacia el Meta ha crecido muchísimo. El Estado Mayor Central de las Farc se está llenando de menores del Cauca y nosotros estamos haciendo seguimiento en el departamento con la Secretaría de Educación, mirando cuál es el nivel de deserción escolar y qué niños no están yendo a la escuela.

Hoy damos un paso importante para fortalecer la seguridad de Villavicencio y de los municipios que nos rodean. Entregamos un nuevo parque automotor y herramientas tecnológicas a nuestra Policía Metropolitana, porque creemos en su labor y en la tranquilidad que merecen nuestras… pic.twitter.com/YIdtO3wvyJ — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) December 11, 2025

En ese sentido, ¿cómo califica la paz total?

Fracaso total. La paz total fracasó en el país y yo creo que en el departamento del Meta, ya lo hemos dicho muchísimas veces, lo que se logró fue que estos grupos armados se fortalecieran con la extorsión. Tenía municipios que se volvían municipios de espanto porque estos grupos los cerraban y la gente salía a pagar la extorsión. Desde el vendedor de emparadas y arepas, que tiene que dar COP 100.000 al mes, como el gran comerciante o ganadero.

Esa medida de sobretasa de seguridad se ha implementado en otros departamentos, ¿cómo la tienen planteada ustedes en el Meta? ¿Cuánto esperan recaudar?

Eso fue un debate grandísimo. Aquí buscamos modelos como el de Antioquia, que le ha funcionado al gobernador Andrés Julián Rendón: revisamos para que el cobro de la tasa de seguridad fuera con el servicio de energía. El cierre de la vía al Llano que tuvimos hace unas semanas generó que paráramos. Ya lo habíamos socializado con los empresarios, pues ellos mismos han dicho que están dispuestos a poner plata para hacer el comando, la estación. Ellos prefieren apostarle a la legalidad que seguirle pagando a la extorsión.

¿Cuál es la fortaleza del batallón del Meta en materia antidrones?

Mientras que nosotros estamos comprando unos antidrones, ellos [los grupos armados ilegales] tienen una tecnología más avanzada. Mientras que compramos unos vehículos, ellos tienen otros vehículos más avanzados, tienen comunicaciones más avanzadas. Claro, ellos todo el tiempo se están lucrando de la minería ilegal, del narcotráfico, de la extorsión. Esta bajada de presupuesto le afectó muchísimo al despliegue, a todo el tema de logística y la inteligencia, y ha generado que nuestra fuerza pública no haya podido, queriéndolo hacer, enfrentar esta cantidad de grupos armados que están en cada departamento.

Sobre esa falta de recursos desde la nación, ¿cómo es la relación con el presidente y el Gobierno?

Con el ministro [de Defensa] Pedro Sánchez muy bien, es muy querido, muy dispuesto. Nuestra Fuerza Pública dispuesta, pero una cosa es uno querer avanzar en muchos temas, pero desafortunadamente los temas de recursos son importantísimos para el despliegue. Nos estamos enfrentando con unos grupos armados que se están financiando con lo que decía anteriormente, y una fuerza pública que yo siento que no le llegan los recursos necesarios.

Escuchado el tema del Clan del Golfo, me parece increíble que el Estado mismo se siente con delincuentes a hablar de temas de cómo nos logramos para articular. Anteriormente se hablaba con la guerrilla, que tenía unos ideales políticos. Yo no entiendo cuáles son los ideales políticos del Clan del Golfo. O sea, uno se queda perplejo y no entiende cómo funciona el Estado. Esas son decisiones del Gobierno nacional, y a mí no me compete ni mucho menos intervenir, pero yo sí creo que la Fuerza Pública se ha abandonado y eso ha hecho que, en temas de logística, en temas de tecnología, estos grupos delincuenciales se fortalezcan mucho en los territorios.

Mi más sincero agradecimiento a la @cepal_onu @ONU_es por su amable y muy honrosa invitación a exponer ante los ministros y ministras de desarrollo productivo de Argentina, delegaciones de Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, y los directivos de la Comisión Económica para América… pic.twitter.com/pEBlCbBWfK — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) November 24, 2025

En este momento del calendario electoral, ¿qué le pediría usted a quien llegue a la Casa de Nariño en 2026?

Lo decía hace poco en Chile, no entender que estos siete departamentos, aparte de lo que le genera riqueza al país, es donde se viene a desarrollar. Aquí está llegando mucha gente de Antioquia y el Valle a invertir, aquí está la última frontera agrícola. El nuevo presidente debe tener clarísimo, no solamente al departamento de Meta, sino a esta región que genera riqueza. Hay una vía importante: la vía Orinoquía-Pacífico. Esa es una vía que arranca en Puerto Carreño hacia el Pacífico. Es cómo desarrollamos toda esa región y sacamos todos estos productos hacia el Pacífico para exportar.

Visiblemente, frente a votos, no somos tan importantes. Cuatro millones de votos no les interesa mucho, porque ahí está casi el 40 % del territorio del país, en la Amazorinoquía. Y ha sido una región que produce riqueza, pero que ha sido olvidada. Esperamos que el próximo gobierno le dé la importancia y la relevancia que tiene esta región por lo que está produciendo, pero además por lo que le va a seguir produciendo al país.

