Gobierno reiteró apoyo a director del Dapre tras presuntas amenazas por denuncia a Petro

De acuerdo con la oficina de prensa del presidente Abelardo de la Espriella, en un comunicado emitido el pasado miércoles, la denuncia está relacionada con "la presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas mediante…

El Gobierno denunció que Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), ha sido objeto de amenazas luego de exponer ante la Comisión Segunda del Senado presuntas anomalías en la contratación durante el mandato del expresidente Gustavo Petro, en hechos que lo involucrarían directamente.

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De acuerdo con la oficina de prensa del presidente Abelardo de la Espriella, en un comunicado emitido el pasado miércoles, la denuncia está relacionada con "la presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios al DAPRE durante el gobierno anterior". Según lo expuesto por Ríos, los contratos, que se habrían financiado con dineros públicos, presuntamente habrían servido para que "estas mujeres estuvieran con el expresidente Gustavo Petro".

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Este jueves la Presidencia publicó nueva información al respecto. Desde la vocería de la Casa de Nariño, Miller Soto aseguró que "se trata de señalamientos de enorme gravedad que hoy están en conocimiento de la Fiscalía", razón por la que ya se abrió "una noticia criminal y adelanta actuaciones para establecer qué ocurrió y quiénes podrían tener responsabilidades". Además, sostiene que "hay un segundo hecho que merece toda la atención del país".

El director del DAPRE, Carlos Andrés Ríos Puerta, denunció los graves hechos de intimidación hacia él y su familia, tras dar a conocer ante el Senado la presunta instrumentalización de 48 mujeres con contratos estatales durante la administración anterior, caso que ya investiga la… pic.twitter.com/fJHR4mV0zP — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 5, 2026

"Después de esas denuncias del director Carlos Ríos, el 28 de octubre, el asunto cambió de escenario. Las autoridades de protección encontraron a tres personas dentro de la casa del director del Dapre, no en la esquina, no a unos cuantos metros, no en la acera de enfrente, dentro en las mismas instalaciones internas de la residencia del doctor Ríos", precisó Soto. Y agregó: "fueron identificados y puestos a disposición de las autoridades. Es gente que entre sus antecedentes hay registros por múltiples homicidios y hurtos agravados. Con esa hoja de vida, tres personas estaban adentro de la casa de un alto funcionario del Estado que acababa de denunciar al gobierno anterior".

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Además, aseguró que "hay un hecho mucho más delicado", pues cerca del establecimiento educativo de los hijos del director fue vista otra persona. "Cuando llegó la policía, huyó. No alcanzó a quedar a disposición de las autoridades como las tres que les mencioné previamente y se está actualmente trabajando para identificar a esta persona", precisó.

¿En qué van las investigaciones contra el expresidente Petro?

Las autoridades judiciales avanzan de manera paralela en las investigaciones relacionadas con las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, a quien señaló de presuntamente utilizar contratos estatales para pagar encuentros sexuales. Las acusaciones, reveladas por la mujer en entrevista con Semana el pasado 25 de octubre, estuvieron acompañadas de la publicación de un video en el que, según Jiménez, aparecerían ella y el exmandatario en una habitación. La mujer sostiene que este material respalda sus señalamientos.

En medio de las actuaciones más recientes, El Espectador conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial para recopilar los contratos que Jiménez tuvo con el Congreso. La diligencia se adelantará en la Secretaría General del Senado, aunque todavía no se ha establecido cuándo se realizará.

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Por su parte, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano, se pronunció ante los medios sobre el proceso y la grabación difundida por Jiménez. “Independientemente de lo íntimo, ahí lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir, en materia de si hubo contratos con dinero del Estado”.

En paralelo, la Fiscalía adelanta sus propias actuaciones dentro de esta investigación. Este 5 de noviembre, en el búnker de la entidad en Bogotá, se lleva a cabo una inspección forense al teléfono celular de Deicy Jiménez, dispositivo en el que estarían almacenadas pruebas con las que la mujer busca respaldar sus señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro.

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Entretanto, la declaración de Jiménez ante el ente acusador continúa sin concretarse. Su diligencia quedó en suspenso luego de que su abogado, Felipe Caballero, renunciara a la representación por motivos de seguridad. La defensa fue asumida posteriormente por la abogada Dina Malo, pero hasta el momento no se ha definido una nueva fecha para que la mujer entregue su testimonio.

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