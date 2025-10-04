“Oposición sigue pensando en una victoria fácil”: las reacciones al plazoletazo de Petro

El presidente Gustavo Petro se dirigió al país desde Ibagué. Foto: Andrea Puentes / Presidencia

Un discurso de poco menos de hora y medio dio el presidente Gustavo Petro desde Ibagué, Tolima, en el parque Murillo Toro. Desde allí se refirió a Estados Unidos, Israel, un llamado a la constituyente y a las reformas sociales estancadas en el Congreso.

Acompañado de su gabinete y varios integrantes de su bancada —incluso candidatos que aspiran llegar al Congreso e inscribieron su nombre para la consulta del 26 de octubre— se dirigió al país. Su intervención, luego transmitida como alocución, desató una ola de reacciones entre la oposición y el progresismo.

Desde la bancada opositora, el senador Honorio Henríquez criticó que el mandatario haya dicho que, contrario a como pasaba antes, “ahora el mundo conoce a Colombia por Petro”, en lugar de Pablo Escobar. A través de un trino, aseguró: “cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo (...). . ¿Cuál más malo?”.

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo llega: “Ya no conocen a Colombia por Pablo Escobar (…) ahora el mundo conoce a Colombia por Petro”. ¿Cuál más malo? pic.twitter.com/71054t1s7m — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) October 4, 2025

El precandidato presidencial y exsenador David Luna también se pronunció y pidió al presidente dejar “de jugar con el país”. En esa línea, agregó que “la gente espera soluciones” mientras él “habla de constituyente”.

“Los pobres que prometió defender están desamparados, los abuelos que juró proteger están desprotegidos, y los jóvenes que dijo sacar adelante están desilusionados. Colombia no aguanta más excusas ni más distracciones. Necesita soluciones”, apuntó. Y añadió: “Le queda un año: úselo para gobernar, no para hacer campaña”.

Los pobres que prometió defender están desamparados, los abuelos que juró proteger están desprotegidos, y los jóvenes que dijo sacar adelante están desilusionados. Colombia no aguanta más excusas ni más distracciones. Necesita soluciones.



Presidente, deje de jugar con el país.… https://t.co/ybHxqvFIrS — David Luna (@lunadavid) October 4, 2025

Del lado del oficialismo, varios congresistas del oficialismo que acompañaron al presidente en esta visita hicieron énfasis en la convocatoria que amasó en Ibagué. Así lo hicieron la representante María Fernanda Carrascal y la senadora Isabel Zuleta, quien además aseveró que estaba segura de que “ningún candidato presidencial podría hoy llenar una plaza así como el presidente lo está haciendo”.

Lo propio hizo el senador del Partido de la U Antonio Correa. En su cuenta de X, dijo que “se viene una constituyente que ni las maquinarias podrán frenar: será el deseo y la fuerza del verdaderamente importante, el pueblo”. Incluso, insistió en la tesis que ha sostenido el mandatario de un “bloqueo” por parte del Congreso.

Lo dije hace unos días. El Congreso, con sus actuaciones de bloqueo, estaba levantando a un gigante dormido que se llama pueblo, dispuesto a reclamar sus derechos. ¡Ojo! Se viene una constituyente que ni las maquinarias podrán frenar: será el deseo y la fuerza del verdaderamente… pic.twitter.com/itJ256JtWT — AntonioCorreaSenador (@AntonioJCorreaJ) October 4, 2025

Desde las cuentas de varias carteras, así como los propios ministros, hicieron eco de los planteamientos del jefe de Estado. Entre ellos, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, nombrado y aplaudido en el discurso de Petro por su trabajo.

“Para los que tengan dudas que no hay en este momento ningún líder político popular igual al presidente Gustavo Petro, están las imágenes de la más grande y apoteósica manifestación a la cual quedaron miles sin poder entrar al parque Murillo Toro”, remarcó.

Para los que tengan dudas que no hay en este momento ningún líder político popular igual a el Presidente Gustavo Petro están las imágenes de la más grande y apoteósica manifestación a la cual quedaron miles sin poder entrar al parque Murillo Toro. Colombia Cambia por su Pueblo. pic.twitter.com/Pez10Hlel3 — Guillermo Jaramillo (@GA_Jaramillo) October 4, 2025

