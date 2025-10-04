Logo El Espectador
Se reavivó debate por el plebiscito de Santos en el Centro Democrático

Desde el partido del expresidente Álvaro Uribe respondieron al mensaje publicado por Juan Manuel Santos sobre el diálogo con los promotores del “No” tras su victoria en las urnas. Insisten en que el sucesor de su líder político “vuelve a mentir”.

Redacción Política
04 de octubre de 2025 - 06:52 p. m.
Los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Archivo Particular
El día después de que en el Consejo de Seguridad de la ONU se evaluara la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP, se retomó el debate de vieja data entre el expresidente Juan Manuel Santos y el movimiento político de Álvaro Uribe, el Centro Democrático. Ambos se refirieron al plebiscito de 2016, en el que el “No” superó en las urnas a la campaña que apoyaba el texto.

En un video publicado en las redes de Santos, el también nobel de paz habló sobre los pasos que se siguieron tras la derrota en ese momento. En él, señaló que desde su gobierno se convocó a los detractores del acuerdo, entre ellos Uribe y Andrés Pastrana, para que les dijeran “qué no les gustaba, y cambiarlo”.

“Nos presentaron 60 cambios, 60 propuestas, e incorporamos en el acuerdo 58 de ellas”, apuntó. Y reiteró que “no se le hizo conejo al NO, como muchos afirman todavía”.

Del lado del Centro Democrático ya respondieron. A través de sus redes sociales, señalaron que “no fue él quien convocó al diálogo después del plebiscito” y que había sido Uribe “quien lo llamó”.

“Santos prefirió sentarse con las FARC y darle la espalda a millones de colombianos. Hoy, una vez más, queda desenmascarado: el mentiroso fue, es y será Santos”, se lee en la cuenta de la colectividad.

El partido de oposición ha mantenido que no reconoce lo pactado con el extinto grupo armado y han criticado, en esa misma línea, la paz total del presidente Gustavo Petro. El mismo Santos ha cuestionado el proyecto del “Gobierno del cambio”, señalando que no ha dado los resultados esperados.

Precisamente con ocasión de la evaluación del Consejo de Seguridad de la ONU, el expresidente Santos ha señalado que ni la administración de Iván Duque (afiliada al exmandatario Uribe) ni la actual han avanzado en la implementación.

Por Redacción Política

