“Son extemporáneas”: presidente del Senado habla de peticiones de frenar salidas de Petro

El senador de Centro Democrático, Honorio Henríquez, lidera la Presidencia del Senado. Foto: Prensa Senado

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aseguró que el permiso de salida del país para el exmandatario Gustavo Petro ya se votó y se aprobó en el Congreso, por lo que las solicitudes para evitar que el de nuevo líder de la oposición vaya al exterior son “extemporáneas”.

Lo que dijo Henríquez, del Centro Democrático, es que la plenaria del Senado ya avaló el permiso que pidió el propio Petro hasta por un año, aunque se le condicionó a informar las fechas y los lugares.

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El debate regresó porque los entornos jurídicos de la familia del niño Kevin Acosta, quien falleció por falta de atención en la Nueva EPS mientras estuvo intervenida por la administración de Petro, y de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, pidieron que se impidiera su salida para que respondiera por los señalamientos judiciales que se le han hecho y en cuyos expedientes están ambos casos.

“No puedo tomar una decisión en ese sentido, la toma el pleno del Senado y es lo que hoy hay”, precisó Henríquez, quien agregó que “ya es una decisión tomada y habría que estudiarlo jurídicamente”. Y agregó: “El transcurso de investigaciones y temas formales les corresponden a las autoridades competentes”.

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Esa votación se realizó en el Congreso hace un par de semanas y se aprobó con el voto positivo de más de 70 senadores, por lo que las peticiones que llegaron ahora mismo no pueden ser tramitadas.

“Son extemporáneas. Insisto que lamento, en el caso del niño Kevin, los hechos que derivaron o que llevaron a la condición de su fallecimiento; en su momento lo dije, que era por falta de atención oportuna”, explicó Henríquez.

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Estas declaraciones también se concocieron luego de que se confirmara que el próximo 24 de agosto se realizará la audiencia preliminar en la que la Fiscalía formulará cargos dentro de la investigación por la muerte del menor Kevin Arley Acosta Pico, quien falleció el pasado 13 de febrero esperando un tratamiento médico para la hemofilia.

El caso se investiga como un presunto homicidio culposo por posibles fallas en la atención médica y por la presunta omisión de quienes tenían la obligación de vigilar el caso del niño de siete años.

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La imputación recaerá, en primer lugar, sobre el médico que atendió al niño el 27 de enero de 2026. Según el ente acusador, el profesional habría omitido ordenar el suministro inmediato del medicamento profiláctico Emicizumab, pese a que su aplicación era necesaria conforme a los protocolos médicos.

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