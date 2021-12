“La juventud uribista sigue vigente”: jóvenes de Centro Democrático

El Centro Democrático presentó 800 listas a los Consejos. / Centro Democrático

El Centro Democrático fue uno de los partidos que más listas presentó para las elecciones a los Consejos Municipales de Juventud que se celebrarán mañana. Los jóvenes uribistas salieron a hacer campaña con temor por el estallido social que vivió el país en el segundo trimestre del año, en el que se sintió un ambiente de crispación contra el Gobierno Duque, que milita en esa colectividad, y una apatía creciente a Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, para Santiago Orozco, coordinador de los jóvenes y universitarios de la colectividad, la realidad fue otra.

¿Cuántas listas presentaron para los Consejos Municipales de Juventud?

Nosotros alcanzamos a llegar a las 800 listas en los diferentes municipios y en todos los departamentos del país, obviamente las listas más fuertes son en Bogotá, en donde tenemos 90 candidatos en todas las localidades de la ciudad.

¿Qué otras ciudades están fuertes?

En Medellín están las listas más activas en este momento, en donde se espera tener una alta votación y, sobre todo, tener una mayor participación en lograr la mayor cantidad de escaños. Tenemos también fortaleza en ciudades capitales como Cali, Barranquilla y Cartagena.

¿Cómo ha sido el apoyo del partido al proceso?

Me atrevería a decir que tal vez es el partido que más esfuerzo y apoyo económico ha brindado. La dirección nacional del partido restructuró todo el sistema de juventudes, que se llama la Nueva Generación de Centro. Esto vino acompañado de un cambio de imagen y de nuevos colores más juveniles, porque nosotros estábamos acostumbrados a utilizar los institucionales.

¿Qué tanto significó en recursos esta nueva reestructuración?

Desde que milito en este partido nunca había visto un despliegue tan grande en temas económicos. Los recursos que ha destinado el partido para todas las listas de los Consejo de Juventud en todo el país han sido gigantes, incluso se atrevió a más y se inventó un kit democrático de la Nueva Generación de Centro, que venía acompañado con 2.000 volantes por cada persona, camisetas, gorras, morrales, publicidad en medios de comunicación y redes sociales. Entenderás lo que a escala significa esto.

A mi juicio, el Centro Democrático se apersonó de estas elecciones históricas y lo tomó como una elección de relevancia. Nunca pensaron que los Consejos de Juventud eran una situación menor, se les equiparó y se trabajó como si fueran las elecciones al Congreso. El partido entendió la importancia y la relevancia que van a tener estas elecciones, que nosotros como partidos las vemos como unas primarias para el Congreso de la República.

Es decir, los Consejos de Juventud son un pulso de 2022...

Sí, nosotros tenemos claridad en eso y por eso el partido no ha escatimado en esfuerzos y gastos para alentar a los jóvenes y capacitarlos. De hecho, esta última semana el partido siguió trabajando en la formación de los jóvenes para estar mucho más preparados y medirse en todo el país con el mensaje de que la juventud uribista sigue vigente, que no es verdad cómo nos perciben, porque ven al partido derrotado y acabado. Tendremos mucha fuerza en 2022.

¿Cómo han tramitado la desfavorabilidad del presidente Iván Duque, en medio de una juventud apática al uribismo, como se vio en el paro nacional?

Salir a las calles con el logo del Centro Democrático y después de semejante estallido social pensábamos que iba a ser difícil, pero el país es bien complejo y de muchas sorpresas. Lo que vi es que la campaña a los Consejos de Juventud redujo un poco la rabia colectiva que había entre todos los sectores de la política, porque esto no es solamente del uribismo contra el petrismo, o los descontentos con el Gobierno y los gobiernistas. El diálogo popular permanente ha funcionado y ha mejorado las relaciones entre las personas que tienen diferentes modos de pensar.

También que la gran mayoría de listas a estos Consejos son movimientos sin relación con partidos y esto, siento, ha ayudado a distensionar el ambiente. Nuestros jóvenes son de los que mejores relaciones tienen con otros. Y ese ha sido nuestro propósito, construir desde la diferencia y hacer pedagogía. Y sé que el gobierno Duque está pasando por una situación de imagen desfavorable, pero también eso nos ha servido para dar a conocer en las calles que los logros del Ejecutivo son muchos más de los que se muestran en medios y que tal vez la historia lo irá reconociendo a medida que pase el tiempo.

¿Cómo fue llegarles a los jóvenes que sienten afinidad con el uribismo, pero son reticentes a los partidos?

Debo ser sincero, al principio fue un proceso titánico y no por encontrar a los jóvenes, sino por hacerles entender qué significaban los Consejos de Juventud. Al inicio, nosotros como partido notamos que era muy confusa y enredada la invitación que estaba generando la Registraduría y la campaña de Joven Elige Joven. En ese orden de ideas, lo que nosotros hicimos fue capacitar a los jóvenes, para que entendieran la relevancia y la importancia del papel de un consejero de la juventud. Esa fue la verdadera tarea a desarrollar. De ahí empezó a crecer el número de postulados en las listas. Como te digo, operamos como si se estuviéramos creando las listas al Congreso, es decir, fue con el mismo proceso de selección, con entrevistas, otorgando el aval correspondiente.

¿Cómo califican el apoyo del Estado en estos primeros Consejos de Juventud?

Creo que el papel de la Registraduría no había sido tan protagónico como para estos Consejos de Juventud. Lo digo porque en la preocupación del Centro Democrático y otros partidos, la Registraduría se sentó a escuchar a los jóvenes que tenían dudas sobre cómo se iban a divulgar estas elecciones, qué pedagogía se iba a hacer. La registraduría fue un órgano oyente y tomó notó y estuvo muy activa en todo el despliegue en territorios y en eventos de visibilización.

¿Cómo han sido los apoyos de las estructuras políticas del uribismo a las listas de los Consejos Municipales?

Los abanderados número uno han sido nuestras credenciales en todos los departamentos. Las credenciales son los congresistas, concejales y diputados. Todos se han puesto la diez con todo este tema, desde animar a los jóvenes para que se presentaran hasta el apoyo que darán mañana, cuando se tienen programadas un montón de actividades para seguir trabajando hasta el último momento. Este respaldo obviamente ha aumentado el interés en los jóvenes. Y también ha sido un reto para nuestros congresistas, que les han seguido el ritmo a unos jóvenes muy activos en dar ideas.

Y el apoyo del expresidente Uribe a este proceso de elecciones…

El expresidente Uribe es vital en muchos de los procesos del partido, incluidos los Consejos de Juventudes, pero por la pandemia y su proceso judicial, se le ha dificultado mucho salir a la plaza pública. Eso no significa que no haya estado pendiente de la juventud del Centro Democrático. Él realizó una gira virtual por los 32 departamentos, en donde diariamente a las 6:00 p.m. se reunía con los jóvenes de un territorio y les daba ideas, los capacitaba, hacía ejercicios de oratoria con ellos. El expresidente es una persona muy exigente con la oratoria y le encanta que los jóvenes de su partido hablen bien ante el público, sepan expresarse y tengan una buena expresión corporal. La labor que hizo de manera virtual fue titánica, porque ningún departamento se quedó por fuera, ni ningún candidato en los territorios sin ser escuchado.

¿Consideran que Uribe les puede ayudar a apalancar una votación considerable, sabiendo que él ha sido el mayor elector del país, pero hoy enfrenta un proceso judicial que lo ha desgastado?

Nosotros entendemos todas esas aristas a la hora de conseguir votos y electores, pero creo que eso no nos ha frenado. Nosotros seguimos creyendo que la figura y lo que representa Álvaro Uribe en el país sigue vigente, independientemente de todas las injustas medidas que se han tomado contra él y lo injustos que pueden llegar a ser algunos medios de comunicación a la hora de cubrir su caso judicial, pero nosotros como jóvenes seguimos defendiendo unas tesis que llevaron a que este país dejara de ser inviable. Más que la persona, seguimos defendiendo el legado que dejó Uribe. Y eso ha gustado a los jóvenes, que incluso son ajenos a la política y que mucho de lo que escuchan en medios es que el Centro Democrático es un partido “X”, es un partido que está liderado por un expresidente que es corrupto. Todos esos mitos que se han generado alrededor de un partido como el nuestro los hemos podido derrumbar en las calles gracias a estas contiendas de los Consejos de Juventud.

¿Qué agenda programática nacional tienen para los Consejos de Juventud, sabiendo que hay unos temas muy especializados, según el municipio?

Obviamente hay un propósito que es cumplir a cabalidad con las funciones que tienen los consejeros de juventud, pero la marca de nuestro partido y de la campaña han sido las tres E: empredimiento, empleo y educación. Esos son los tres ejes que, incluso, me atrevería a decir también vamos a implementar en la campaña al Congreso. Son unos lineamientos que están enfocados en los jóvenes, que se quieren trabajar desde todas las corporaciones públicas.

Con relación a la consulta interna del partido, vimos una mayoría de jóvenes apoyar la precandidatura de María Fernanda Cabal, ¿cómo recibieron los resultados y que el candidato único es Óscar Iván Zuluaga?

Yo lo que he visto es que los jóvenes del partido han demostrado ser más calmados y menos viscerales que los mayores. Me asombra ver la madurez con la que muchísimos de los jóvenes tomaron los resultados y que entendieron que la disciplina de partido y su sentido de pertenencia al Centro Democrático son mucho más grandes que la campaña a la que le apostaron, porque los jóvenes también participaron y acompañaron los foros y a sus precandidatos. Entonces la mayoría con talante democrático recibió los resultados y eso me hace sentir orgulloso, porque veo a los jóvenes congregarse bajo el logo del partido, sabiendo que unidos es la única manera de evitar que el país avance hacia una senda equivocada.

Como jóvenes, ¿apoyarían una eventual consulta interpartidista para el próximo marzo?

Nosotros la semana pasada proclamamos a nuestro candidato único, en nuestra tercera convención nacional, que es Óscar Iván Zuluaga. En esa proclamación lo facultamos a él para que tome la determinación de, manera responsable, ir o no a una consulta. Así que confiamos en la decisión que vaya a optar, pero creo que en esta época, en donde el compromiso y la mayor preocupación debe ser el bienestar del país, ningún partido, movimiento o persona puede llegar sola a primera vuelta y mucho menos a la segunda. Es decir, mi apreciación personal es que el Centro Democrático debe participar en una consulta.

¿Presentaron listas en los municipios donde el “sí” ganó en el plebiscito por el Acuerdo de Paz?

Sí, claro, en muchos.

¿Cómo fue la campaña allí?

Todos estos matices que tiene este país son bien interesantes. El hecho de que sean jóvenes ha hecho que tal vez los ataques no sean tan duros. Debo decir que no he sentido una campaña agresiva en las calles. Muchos de los jóvenes iban asustados porque obviamente participaron en campañas como la Presidencia a la República con Iván Duque, donde en lo personal recibimos toda clase de ataques verbales y hasta físicos, y eso lo hemos denunciado. Por eso, después de ver un país incendiado en las calles durante las protestas nos daba temor para salir a hacer campaña, pero al final encontramos que la gente está escuchando y, quizá, esas violencias que vimos les sirvieron a las personas para darse cuenta de que nos estábamos destruyendo y matando. Lo que he sentido, reitero, es que los Consejos de Juventud han ayudado a bajar los ánimos. Falta muchísimo por mejorar, obviamente, hay gente que prefiere no escuchar y está bien y válido, es mejor que nos den la espalda que un ataque. Creo que ha sido de resaltar como el colombiano está escuchando y entendiendo que los jóvenes apenas están empezando y que los jóvenes del Centro Democrático no tienen ningún pecado más allá de seguir unas tesis y ser unos jóvenes estudiosos y disciplinados.

¿Cómo va el caso de Juan David Mosquera, coordinador de jóvenes en Antioquia, denunciado por acoso sexual?

No me puedo referir mucho al tema, porque es objeto de investigación en el Comité de Ética y la Veeduría Nacional del partido y no tengo el conocimiento pleno. Juan David Mosquera tuvo una serie de denuncias por acoso por varios jóvenes y se están haciendo las indagaciones. Y como medida preventiva fue destituido del cargo.