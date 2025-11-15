Citarán a moción de censura a mindefensa por muerte de siete menores en bombardeo, oficialismo responde

El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, aseguró que la responsabilidad caía sobre las disidencias por el reclutamiento de menores. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado, Medicina Legal confirmó que en el operativo militar en Calamar, Guaviare, fueron siete los menores que murieron en los bombardeos de las Fuerzas Militares a las disidencias de “Iván Mordisco”. Ya hubo respuesta desde el Congreso, pues se anunció que se citaría al ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, a moción de censura.

La noticia ha generado fuertes críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro, quien respondió en las últimas horas a un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Iris Marín en el que reiteró que “ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares” y recordó que las Fuerzas Armadas “deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger los NNA que, aun cuando hayan sido forzados a participar de las hostilidades, conservan una protección reforzada”.

Sugerimos: Centro Democrático dio detalles sobre aplazamiento de la elección de candidato, ¿qué pasó?

"Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejo (sic) avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque deje (sic) emboscar a los soldados. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad.



Pero si se dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque… https://t.co/AjZTt4sI9B — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2025

Desde el Legislativo, varios congresistas se han pronunciado para criticar las acciones del Gobierno. Entre ellos, la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), quien aseguró que citaría a moción de censura a Sánchez.

Del lado de la oposición, la senadora y precandidata María Fernanda Cabal (Centro Democrático) afirmó que se trataba de un “crimen de guerra” y le recordó al jefe de Estado que criticó acciones similares que se tomaron en el gobierno de Iván Duque en el Caquetá, en el que ocho adolescentes murieron. En la misma línea estuvo Sergio Fajardo, también candidato presidencial, quien agregó que “las operaciones que incluyan bombardeos deben realizarse únicamente cuando sean estrictamente necesarias”.

“Este bombardeo, por el contrario, parece ser el producto del desespero y evidencia el debilitamiento de las capacidades de inteligencia del actual gobierno. Colombia necesita firmeza, sí, pero jamás a costa de la improvisación, la incoherencia o el riesgo para la población civil”, respondió Fajardo al mandatario Petro.

Le puede interesar: Presidente Petro respondió a cuestionamientos de la Defensoría por bombardeo en Guaviare

El presidente del Congreso, Lidio García (Partido Liberal), rechazó que las disidencias sigan reclutando menores de edad y subrayó que se trata de una violación al Derecho Internacional Humanitario. Incluso, agregó que “ningún fin político justifica el secuestro de la niñez ni su instrumentalización en el conflicto”.

Es intolerable que las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, sigan reclutando forzosamente a menores de edad y exponiéndolos como escudos humanos en campamentos armados, como quedó evidenciado en la operación militar en Guaviare que dejó 6 niños y niñas… — Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) November 15, 2025

“Este crimen debe generar una oleada de solidaridad nacional e internacional: refugio humanitario inmediato para los menores rescatados, presión diplomática y sanciones a quienes financian o toleran estas estructuras. La paz total no puede construirse sobre la tumba de nuestros niños”, apuntó.

En el oficialismo hubo respuesta. El representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico) dijo que “frente a hechos tan graves no se puede jugar a la politiquería” y respondió que no tienen “rabo de paja”, por lo que no practicarán “la política del ‘todo vale’”.

“Lo inadmisible es convertir el dolor de las víctimas en combustible para ataques oportunistas. El país merece ética, no cálculo ni show”, concluyó.

La senadora Gloria Flórez señaló que “reclutar niños y niñas para la guerra es un crimen abominable y condenable”. Añadió que “quienes [defienden] los derechos humanos y la búsqueda de paz, exigimos a todos los grupos armados a NO reclutar menores, e instamos al Estado a la protección inmediata de los niños, niñas y adolescentes; a planes concretos dirigidos a prevención del reclutamiento forzado y a la protección efectiva de sus derechos”.

Lea también: Estas son las fechas clave para las consultas que definirán los candidatos de cara a 2026

Reclutar niños y niñas para la guerra es un crimen abominable y condenable.



Lo rechazamos en el pasado y lo rechazamos hoy. Quienes defendemos los derechos humanos y la búsqueda de paz, exigimos a todos los grupos armados a NO reclutar menores, e instamos al Estado a la… https://t.co/dHhTMVcLXe — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) November 15, 2025

“Ante todo debe prevalecer la protección de la niñez, que implica la acción del Estado para evitar el reclutamiento; y la planeación operacional con pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario”, dijo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.