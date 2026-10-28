Colombia analiza vías ante posible polémica con Portugal por ajuste a modelo de pasaportes

Las libretas de los pasaportes colombianos serán otra vez producidas por Thomas Greg and Song (imagen de referencia). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Ahora que Thomas Greg and Sons quedó confirmada como la firma que retomará la producción de pasaportes en Colombia, la Cancillería analiza —por instrucción de la Casa de Nariño— cómo abordar un eventual enredo diplomático con Portugal que, además, se podría extender hacia Francia.

La razón es que el modelo anterior, lleno de cuestionamientos penales, disciplinarios y administrativos pese a los cuales el ya expresidente Gustavo Petro lo dejó andando, tenía un componente de apoyo con tecnología que venía de esos dos países.

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Portugal, a través de la Casa de la Moneda de ese país, apoyaría a la Imprenta Nacional con asuntos relacionados con la producción misma de las libretas y Francia ayudaría con lo relacionado al manejo de los datos. Ambos procesos desde el sector público de esos países, algo en lo que la anterior administración nacional tenía interés para generar lo que calificó como “soberanía de información”.

Para adelantar esos pasos de acompañamiento internacional se firmaron acuerdos con Lisboa por COP 1,3 billones ejecutables a 10 años, por lo que la vigencia iba hasta 2036. Sin embargo, con el cambio que realizó la Cancillería de Omar Bula para contestar así a requerimientos judiciales, y de paso regresar el proceso a Thomas, todo esos procedimientos contractuales quedaron en una suerte de limbo.

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Fuentes enteradas de todo el tejemaneje contractual les confirmaron a reporteros de este diario que, en ese escenario de un posible freno a lo previamente pactado, se habla de la viabilidad de que Portugal demande a Colombia. Y si bien esto aún no está plenamente confirmado, en el Palacio de San Carlos se analizan todos los escenarios para así mismo preparar respuestas diplomáticas y jurídicas si todo se concreta.

Mientras eso avanza y se analizan posibilidades, lo cierto es que —vía urgencia manifiesta— se le regresó por un plazo de 13 meses la producción de pasaportes a Thomas Greg. El valor del contrato es de COP 240.000 millones.

Esto es lo que debe saber sobre la producción de pasaportes que volvió a Thomas Greg. ¿Se modificarán los costos? ¿Habrá cambios? Aquí le contamos. pic.twitter.com/X2dampNqOM — El Espectador (@elespectador) October 28, 2026

Eso se da luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera temporalmente el modelo que había implementado Petro y en el que participaban la Imprenta Nacional, la Casa de la Moneda de Portugal y la Cancillería. A partir de ese momento, el Ministerio de Exteriores comenzó a hacer una revisión del pronunciamiento jurídico.

En ese marco fue que se concluyó que sería Thomas la única empresa que podría asumir la labor garantizando la producción sin contratiempos: “Cuenta en el país con la planta de producción y personalización en operación, con personal capacitado y proveedores de insumos ya vinculados”.

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Además, lo que le suma aristas a la polémica diplomática que se puede abrir, este diario reveló este lunes un memorial firmado por el despacho de abogados que representa a Portugal, el cual se radicó ante el Tribunal de Cundinamarca expresando inquietudes.

En efecto, su contenido versa sobre una polémica que desató un informe presentado el pasado 16 de octubre por la Casa de la Moneda y la Imprenta Nacional que avala el funcionamiento y la estabilidad de la primera fase del esquema del anterior gobierno. Sin embargo, la Cancillería de Bula aseguró que ese documento no contó con su aprobación y que ambas instituciones “indujeron al error” al haber dado a entender que así fue.

Entérese de esto: Cancillería firmó urgencia manifiesta de COP 240 mil millones con Thomas Greg por pasaportes

La respuesta de la parte internacional fue que “el texto de dicho informe fue concertado entre las partes de manera previa a su presentación, sin embargo, en el último momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio se negaron a firmarlo, y, en esa medida, en ningún momento, se indicó en dicho informe que [ambos] hicieran parte de quienes lo presentaban”.

El presidente Abelardo de la Espriella sigue de cerca este caso y está atento al manejo que se le debe dar para evitar confrontaciones con Portugal y otros países. En todo caso, la decisión es revertir el modelo del pasado gobierno que entró en vigencia con múltiples polémicas a su alrededor.

Esta es la urgencia manifiesta con Thomas Greg:

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