Continúan reacciones ante posibilidad de nuevos aranceles de EE.UU. a Colombia

En las próximas horas se materializaría el anuncio que hizo el presidente Donald Trump (Estados Unidos) de que impondrá nuevos aranceles a Colombia. La decisión llega luego de que el norteamericano asegurara, sin pruebas, que el presidente Gustavo Petro es “líder del narcotráfico” y “fomenta la producción de drogas”. Ante la posibilidad de que haya nuevas tarifas, como lo indicó el propio Trump en la noche de este domingo.

En declaraciones de Trump a medios, el presidente estadounidense aseguró que Colombia “es una máquina productora de drogas y no seremos parte de eso. Los campos están cargados de drogas, producen tremendas cantidades de cocaína que venden por todo el mundo y destruyen familias. Colombia está fuera de control y ahora tiene el peor presidente: es un lunático que tiene problemas mentales”.

“Leí la declaración del senador Graham y es correcta. Sí, estuve con él hoy”, agregó Trump, refiriéndose a una conversación con Lindsey Graham, el republicano quien fue el primero en anunciar que llegarían nuevas tarifas a Colombia.

Aunque el presidente Petro aún no se ha referido al respecto, sí son varios los funcionarios de la Casa de Nariño que han hablado. Uno de ellos es el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien, en entrevista con W Radio, aseguró que las tarifas son un golpe para el país y no contra Petro: “No puede ser por el hígado de tratar de fregar al presidente Petro estén contentos con ese tipo de decisiones”.

Por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, reiteró que desde el Ejecutivo se ha priorizado la lucha contra el narcotráfico. “La Fuerza Pública, bajo los lineamientos del señor presidente, mantiene un compromiso absoluto en la lucha contra el cáncer del narcotráfico, un mal que no reconoce fronteras y que lleva violencia y muerte tanto a los países productores como a los consumidores”, manifestó en X.

Expuso resultados como la incautación de 2.652 toneladas de cocaína incautadas, 17.735 laboratorios destruidos, 58.216 hectáreas erradicadas y 776 extradiciones.

La senadora Martha Peralta (MAIS) rechazó el anuncio de nuevos aranceles de Estados Unidos a Colombia: “Es inaceptable el chantaje al que quieren someter a los colombianos. Más allá de las diferencias políticas, no se puede permitir esto, ni que se recurra a calificativos como “narcotraficante” contra el presidente y que se plantee el uso de la fuerza como solución”.

Desde la oposición también han manifestado preocupación por las medidas que anunciará Trump, pero cuestionando a Petro. “El Centro Democrático lamenta profundamente la decisión de Estados Unidos, aliado histórico y socio fundamental de Colombia, de suspender su cooperación económica, sumado al anuncio del presidente Donald Trump de elevar los aranceles a los productos nacionales lo que se constituye en duro golpe para toda la economía del país”, indicó el partido uribista en un comunicado de prensa.

También habló la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal: “Lamentamos profundamente la decisión del presidente Donald Trump de imponer nuevos aranceles a productos colombianos. El problema de EE.UU. no es con el pueblo colombiano, sino con un gobierno que ha empobrecido al país y lo ha aislado del mundo”.

