Comisión de Acusación abrió investigación a Petro por declaraciones contra Vargas Lleras

El presidente Gustavo Petro fue demandado por injuria y calumnia ante la Comisión de Acusación. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación contra el presidente Gustavo Petro tras una denuncia Enrique Vargas Lleras, el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Se trata de un señalamiento por injuria y calumnia por las funciones que desempeñó en su paso por la Nueva EPS y la Cámara de Comercio de Bogotá.

A través de un comunicado, Vargas Lleras se refirió a la situación y aseguró que ocurrió solo después de que hubiera presentado una demanda penal contra los investigadores por los delitos de prevaricato por omisión y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Los señalados son los integrantes del triunvirato Karyme Cotes (Partido Liberal), Daniel Restrepo y Juan Carlos Wills (ambos Partido Conservador).

Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, finalmente, abrió proceso penal contra el presidente Gustavo Petro, @petrogustavo, por injuria y calumnia. Tocó presentar demanda para que los representantes a cargo dieran trámite al proceso en mención. pic.twitter.com/1ZjulV3okW — Enrique Vargas (@EnriqueVargasLl) September 12, 2025

Petro se ha referido a la familia Vargas Lleras en diversas ocasiones y el pasado 12 de junio publicó una rectificación tras un fallo del Consejo de Estado sobre este tema. Allí, el mandatario señaló que la publicación que había hecho contra el hermano del exvicepresidente "fue una réplica a otro actor político y no pretendió atribuir responsabilidad penal al señor Vargas Lleras”.

“El mensaje señalaba que los problemas del sistema de salud obedecen, en gran parte, a la gestión de algunas EPS, no a las decisiones sobre la UPC adoptadas por el Ministerio de Salud. Las referencias al señor Vargas Lleras se hicieron por su participación en la Junta Directiva de la Nueva EPS entre 2013 y 2023, sin afirmar que él o su familia fueran accionistas. No existen sentencias en su contra, aunque sí una investigación abierta por la Fiscalía, tras hallazgos del Ministerio sobre pasivos ocultos por $5.5 billones”, escribió en la publicación de X con la retractación.

Repetidamente he ganado varias tutelas de las que se han interpuesto en Consejo de Estado contra mi, por integrantes de la familia Vargas Lleras. Contesto una nueva:



En atención al fallo del Consejo de Estado del 14 de mayo de 2025, notificado el 16 de mayo, rectifico lo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 12, 2025

En ese mismo trino, el jefe de Estado invitó a “mantener los debates de interés público en escenarios democráticos” y rechazó que se acudiera al lawfare en su contra.

Esta nueva indagación se suma a las otras investigaciones en curso contra el presidente, que no han tenido mayor avance. La Comisión de Acusación es la única con la potestad para investigar al presidente de la República.

Una es por la presunta violación de topes electorales de la campaña Petro de 2022, envuelta en varios retrocesos por el choque de trenes entre la comisión y el Consejo Nacional Electoral que dirimió la Corte Constitucional, entregándole el expediente que se refiere al jefe de Estado exclusivamente a la célula legislativa. Otro es por el caso denunciado por el excanciller Álvaro Leyva y los señalamientos contra Petro por consumo de drogas.

