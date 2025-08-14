Gustavo Petro y Francia Márquez reaparecen juntos por segunda vez tras meses de roces

El presidente Gustavo Petro en la conmemoración de los 215 años del Ejército Nacional. A su lado, la vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia

Parte del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro lo acompañó este jueves al Puente de Boyacá, donde se realizó la conmemoración de los 215 años del Ejército Nacional. Entre ellos, la vicepresidenta Francia Márquez, quien estuvo en todo momento al lado del mandatario tras meses de roces.

Se trata de la segunda aparición de ambos en los últimos días y ocurre después de varias pullas de lado y lado desde la accidentada salida de la vicepresidenta del Ministerio de Igualdad. Precisamente, el pasado 7 de agosto, en el tercer aniversario del “Gobierno del cambio” en Leticia, Amazonas, se buscó mostrar un frente unido ante las tensiones crecientes.

En esa ocasión, la reunión ocurrió en Boyacá, lugar al que el gabinete no pudo llegar el pasado jueves por cuenta del paro minero en ese departamento. A eso hizo referencia el mismo jefe de Estado, quien señaló que “no se celebró porque había conflictos sociales, normales en cualquier sociedad”.

📸 En el Puente de Boyacá, el Presidente @petrogustavo conmemoró los 215 años del @COL_EJERCITO, rindiendo homenaje al esfuerzo y compromiso de las mujeres y hombres que protegen la vida en Colombia.



El Mandatario ofreció una ofrenda floral en memoria de los héroes que luchan… pic.twitter.com/GNUmkWJIia — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 15, 2025

Junto a ellos, también estuvieron presentes en el homenaje los ministros Pedro Sánchez (Defensa) y Armando Benedetti (Interior), así como la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Entre los asistentes estuvieron también los representantes David Racero (Pacto Histórico) y Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde).

En las últimas semanas, en las que Márquez también se pronunció sobre su relación con el Ejecutivo y aseguró que pasó de ser la “heroína” a la “traidora”, la vicepresidenta ha comenzado una estrategia para mostrar su gestión en estos tres años. Esta semana, además, se reunió con Benedetti —uno de los que ayudó a recomponer la relación entre ambos— para dialogar sobre el Cauca y la crisis de violencia.

“Una amable, amena y divertida reunión con la vicepresidenta Francia Márquez. Tocamos importantes temas como la reglamentación de la Ley 70, el capítulo étnico para la implementación del Acuerdo de Paz, el Conpes Pacífico y la mesa de diálogo del norte del Cauca”, confirmó Benedetti sobre el encuentro con Márquez.

Una amable, amena y divertida reunión con la vicepresidenta @FranciaMarquezM. Tocamos importantes temas como la reglamentación de la Ley 70, el capítulo étnico para la implementación del Acuerdo de Paz, el Conpes Pacífico y la mesa de diálogo del norte del Cauca. pic.twitter.com/qVqUIsQ1Dj — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 14, 2025

El evento de este jueves ocurre, en todo caso, un día después del sepelio del senador y precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay. El evento, al que no asistió ningún funcionario del Gobierno a petición de la familia del político, fue también mencionado en el evento del mandatario en la firma del Pacto Boyacá en Sotaquirá.

“Ayer sonó, como palabras en un homenaje que debió ser a la vida misma y a la paz, las palabras de la venganza. No podemos revivir al senador [Miguel] Uribe Turbay, quizás hubiera sido bueno saber qué hubiera dicho post mortem de los tales homenajes en donde se busca es que los colombianos se maten entre sí y vuelva la sangre entre colombianos a regar los campos y las calles”, apuntó el presidente.

