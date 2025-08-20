No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Saade se pronunció por sanción de la Procuraduría y metió a Benedetti en la ecuación

El ministro del Interior y el exjefe de despacho del presidente Gustavo Petro mantienen un choque en redes sociales. De acuerdo con el funcionario sancionado, el jefe de la cartera política habría tenido que ver con la decisión del órgano de control.

Redacción Política
20 de agosto de 2025 - 11:35 a. m.
En horas de la noche de este martes la Procuraduría de Gregorio Eljach hizo efectiva la suspensión provisional del exjefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, por la firma del convenio entre la Imprenta Nacional y Portugal para la expedición de pasaportes. El funcionario, quien quedó suspendido por tres meses, ya respondió y señaló al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la excanciller Laura Sarabia de estar detrás de la decisión.

“¿A quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? ¿El esposo de Laura Sarabia que trabaja en procuraduría intervino? ¿El procurador me saca del lado del presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces? ¿A qué le temen?”, escribió en su cuenta de X.

Seguido a eso, Saade aseguró que no sale “por corrupto”, sino por “beneficiar a la nación quitándole el contrato de los pasaportes a las mafias, tal cual [se] lo ordenó el presidente”. Incluso, apuntó que se violó el debido proceso en su caso, por lo que con sus abogados llegará “hasta las últimas instancias”.

La respuesta a sus señalamientos no demoró en llegar. Benedetti afirmó que nada tuvo que ver con la salida de Saade y nunca quiso que se fuera: “Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”.

Entre ambos se conocieron ciertos roces que habrían comenzado con el poder que acumulaba Saade como jefe de despacho, puesto al que llegó como reemplazo del mismo Benedetti. Ambos, en su momento, negaron tener choques, pero en su respuesta, el funcionario sancionado aseguró que fue “incómodo” tanto para el ministro como para la excanciller, a quienes acusó de tener “secuestrado al presidente”.

“Tú sabes bien cómo la cocinaste en cada visita que hacía el procurador a Casa de Nariño. (...)Mucha gente me informaba de lo perversos que son, no les creí y por eso acepté el llamado del presidente, pero estos ataques me fortalecen”, apuntó Saade. Y agregó que volverá a ser “candidato a la Presidencia”.

El exjefe de despacho ya se había lanzado como precandidato presidencial hace algunos meses, pero dejó sus aspiraciones por llegar a la Casa de Nariño. En todo caso, su hoja de vida fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia para el cargo de embajador en Brasil, pero todavía no hay beneplácito para posesionarlo.

¿Por qué investiga la Procuraduría a Saade?

El órgano de control realiza una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades para la firma del convenio de expedición de pasaportes entre la Imprenta Nacional y el Gobierno de Portugal. Esta indagación se dirige no solo hacia Saade, sino también los exministros Luis Gilberto Murillo Urrutia y Laura Camila Sarabia Torres.

En el caso del exjefe de despacho, se le señala —con testimonios de funcionarios de la Cancillería— por haber intervenido de manera indebida en el proceso. Entre esas acciones que habría tomado están las de impartir instrucciones sobre contratación, convocar reuniones sin competencia legal y presionar para retrasar la asignación de citas.

Juan Valderrama Camargo(19901)Hace 1 minuto
Es increíble que todavía sigan creyendo en el gobierno del cambio..... Cambio de ladrones
Michael Myers(apgw0)Hace 32 minutos
De payasos patéticos y este. Se fue de jefe de lambericas y se quemó.
MisterH(73471)Hace 33 minutos
Que este par de víboras sean parte de la nómina del gobierno (que pagamos todos) es algo (más) que jamás se le debe perdonar a Petro
Carlos (63194)Hace 47 minutos
Otro mediocre más que pasa sin pena ni gloria en este mediocre gobierno.
