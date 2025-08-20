Saade se pronunció por sanción de la Procuraduría y metió a Benedetti en la ecuación

Ministro del Interior, Armando Benedetti, presidente Gustavo Petro y exjefe de despacho, Alfredo Saade. Foto: Presidencia

En horas de la noche de este martes la Procuraduría de Gregorio Eljach hizo efectiva la suspensión provisional del exjefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, por la firma del convenio entre la Imprenta Nacional y Portugal para la expedición de pasaportes. El funcionario, quien quedó suspendido por tres meses, ya respondió y señaló al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la excanciller Laura Sarabia de estar detrás de la decisión.

“¿A quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? ¿El esposo de Laura Sarabia que trabaja en procuraduría intervino? ¿El procurador me saca del lado del presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces? ¿A qué le temen?”, escribió en su cuenta de X.

Me acabo de enterar que la procuraduría me suspendió por 3 meses; me pregunto:

A quien tan poderoso le quite el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así?

El esposo de Laura Sarabia que trabaja en procuraduría intervino?

El procurador me saca del lado del… — pastor saade (@alfredosaadev) August 20, 2025

Seguido a eso, Saade aseguró que no sale “por corrupto”, sino por “beneficiar a la nación quitándole el contrato de los pasaportes a las mafias, tal cual [se] lo ordenó el presidente”. Incluso, apuntó que se violó el debido proceso en su caso, por lo que con sus abogados llegará “hasta las últimas instancias”.

La respuesta a sus señalamientos no demoró en llegar. Benedetti afirmó que nada tuvo que ver con la salida de Saade y nunca quiso que se fuera: “Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”.

.@alfredosaadev nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría. Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá. — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 20, 2025

Entre ambos se conocieron ciertos roces que habrían comenzado con el poder que acumulaba Saade como jefe de despacho, puesto al que llegó como reemplazo del mismo Benedetti. Ambos, en su momento, negaron tener choques, pero en su respuesta, el funcionario sancionado aseguró que fue “incómodo” tanto para el ministro como para la excanciller, a quienes acusó de tener “secuestrado al presidente”.

“Tú sabes bien cómo la cocinaste en cada visita que hacía el procurador a Casa de Nariño. (...)Mucha gente me informaba de lo perversos que son, no les creí y por eso acepté el llamado del presidente, pero estos ataques me fortalecen”, apuntó Saade. Y agregó que volverá a ser “candidato a la Presidencia”.

Tú sabes bien como la cocinaste en cada visita que hacía el procurador a Casa de Nariño. Tú sabes bien que fui incómodo para Laura para ti, para los que tienen secuestrado al presidente @petrogustavo y para los que les quite el negocion de los pasaportes.

MUCHA GENTE ME INFORMABA… https://t.co/qJLgd55F2N — pastor saade (@alfredosaadev) August 20, 2025

El exjefe de despacho ya se había lanzado como precandidato presidencial hace algunos meses, pero dejó sus aspiraciones por llegar a la Casa de Nariño. En todo caso, su hoja de vida fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia para el cargo de embajador en Brasil, pero todavía no hay beneplácito para posesionarlo.

¿Por qué investiga la Procuraduría a Saade?

El órgano de control realiza una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades para la firma del convenio de expedición de pasaportes entre la Imprenta Nacional y el Gobierno de Portugal. Esta indagación se dirige no solo hacia Saade, sino también los exministros Luis Gilberto Murillo Urrutia y Laura Camila Sarabia Torres.

En el caso del exjefe de despacho, se le señala —con testimonios de funcionarios de la Cancillería— por haber intervenido de manera indebida en el proceso. Entre esas acciones que habría tomado están las de impartir instrucciones sobre contratación, convocar reuniones sin competencia legal y presionar para retrasar la asignación de citas.

