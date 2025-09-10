Artículo sobre vigencias futuras en el presupuesto causa dudas en el Congreso

Jaime Luis Lacouture, secretario de la Cámara; Angie Rodríguez, directora del Dapre; Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Julián López, presidente de la Cámara, en la radicación del presupuesto. Foto: Cámara de Representantes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un artículo en el Presupuesto General de la Nación de 2026 ha causado dudas por las implicaciones que podría tener. Se trata del 88 que, según se lee en el proyecto, permitiría la “reprogramación de vigencias futuras del sector transporte”.

En la práctica, permite que, si un proyecto de inversión se termina antes de lo previsto o requiere ajustes, los recursos comprometidos puedan liberarse y reasignarse sin necesidad de una nueva autorización legal. Como lo dice el texto, las entidades podrán recomponer el presupuesto “a través de la liberación de recursos de la vigencia en curso resultado de la terminación anticipada o la reprogramación de los compromisos realizados con cargo a vigencias futuras”.

Puede leer: “Lo justo sería mantener la certificación”: Colombia por inminente decisión de EE.UU.

El objetivo es que el dinero aprobado no se quede atado a proyectos que ya no lo necesitan y pueda dirigirse a otras prioridades dentro del mismo sector. Así, se busca atender “gastos prioritarios del Sector Transporte y mantener la consistencia fiscal del Presupuesto General de la Nación”.

Sobre el por qué abordar ese tema, en el proyecto de ley se explica que “gran parte del gasto del PGN es inflexible debido a las obligaciones derivadas de mandatos constitucionales, legales y contractuales, amén de los compromisos de vigencias futuras y el pago de deudas heredadas producto de la pandemia”.

También: Benedetti dice que Petro “sigue adelante” y habla de la coalición de gobierno

Y no se trata de una cifra menor. La Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo con el proyecto, contempla apropiaciones por $7,2 billones, el 18% del sector, incluyendo concesiones de vías 4G y 5G, como la Prosperidad, la Autopista al Mar 1, el Canal del Dique, el corredor Puerto Salgar - Barrancabermeja, la autopista Río Magdalena, y también los proyectos férreos Bogotá - Belencito y el corredor férreo del Pacífico.

Pero las implicaciones del artículo han causado dudas. El senador Efraín Cepeda (Conservador), quien está en la Comisión Tercera del Senado, aseguró a El Espectador que, de aprobarse, “no solo detienen las obras, sino que es política pura y dura, sino que [los recursos] irían para las campañas. No se han cortado cintas de obras , adjudicado una sola 5G porque ‘son solo para los ricos’”.

Le puede interesar: “La traición fue bastante alta”: los dardos de Benedetti a la coalición de Petro

No obstante, desde la bancada de gobierno defienden esta y otras medidas incluidas en el presupuesto. Es el caso de la senadora Aída Avella (Unión Patriótica), quien afirmó: “El país avanza en materia económica: el desempleo de agosto es el más bajo en la historia de Colombia, es un buen indicador. Demuestra que, contrario a las noticias falsas sobre el desempeño económico, con que la gente tenga empleo y reciba un salario mínimo digno, la economía se mueve y el país progresa, aunque no le guste a los ricos”.

En todo caso, el artículo 88 del presupuesto de 2026 sobre las vigencias futuras es solo la punta del iceberg de la discusión que hoy hay en el Congreso sobre el presupuesto.

Además: Petro busca oxígeno en su agenda internacional mientras sortea ruidos en el gabinete

Estas discusiones seguirán, por lo menos, hasta octubre, cuando se cumple el plazo para que el Capitolio apruebe o rechace el presupuesto. Ante la posibilidad de que se hunda el proyecto –como pasó con el de 2024–, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo a El Espectador que “con eso es con lo que amenazan los ponentes. Ellos verán si quieren hundir el presupuesto, porque eso es hundirlo. ¿Quién pierde más? Ellos. Estamos listos para las apuestas que pidan”.

Mientras tanto, para este jueves a las 10:30 a.m. están citadas las comisiones Tercera y Cuarta de Senado y Cámara para discutir el monto de $556,9 billones, que tienen plazo para aprobar o negar hasta el próximo lunes, 15 de septiembre.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.