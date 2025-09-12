“¿Cuál es el país que pretende dejarnos?”: García se fue contra el Gobierno por presupuesto

El presidente del Senado, Lidio García, dijo que no cree que el Congreso le dé las mayorías al Gobierno para la aprobación de la reforma tributaria. Foto: Senado

En medio de la discusión que se ha tomado el Congreso por el presupuesto de 2026 y la reforma tributaria en las comisiones económicas, el presidente del Senado, Lidio García, se refirió al asunto. En una intervención en el evento de Latam Fintech Market, se fue contra la propuesta y no dejó un panorama favorable para el Ejecutivo en el Capitolio.

“¿En qué estaba pensando usted si frena los senderos naturales del desarrollo y la transformación natural de país? ¿Cuál es el país que pretende dejarnos cuando deje el solio de Bolívar?”, aseguró.

El senador criticó la reducción de los rubros de Vivienda, Agricultura y Deporte, fue más allá y aseveró que “muy raramente [van a volver] a escuchar el himno” en eventos deportivos". Y es que la discusión también ha tocado el hecho de que el monto de $556,9 billones es alto, con García calificándolo de “dramático”.

“Por eso hemos insistido en que el presupuesto no puede amontarse por decreto, el proyecto debe debatirse ampliamente en comisiones y en las plenarias, a la sazón de los estudios, argumentos y propuestas de nuestros congresistas, para que lo aprobado finalmente responda a los más altos intereses de la nación”, apuntó.

Eso sí, fue claro en que no está de acuerdo en aprobar una reforma tributaria. Aunque indicó que la debatirán y darán todas las garantías, no cree “que el Congreso le entregue las mayorías a una reforma tributaria nueva”.

“Lo que le hemos dicho al Gobierno es que busque fuentes de financiación en los notables rezagos de la ejecución presupuestal. Cuenten en medio de todo con el equilibro de este Congreso de la República que hoy presido”, dijo.

¿Cuáles son las fechas clave para el presupuesto de 2026?

De acuerdo con el Decreto 111 de 1996, que establece los tiempos para la discusión del presupuesto, las comisiones económicas tienen hasta “antes del 15 de septiembre” para decidir “sobre el monto definitivo del presupuesto de gastos”. La aprobación del proyecto en general en esas células legislativas se tendrá que hacer “antes del 25 de septiembre”.

Para las plenarias las fechas son más adelante. Esa misma normativa indica que en esas instancias se deberá iniciar la discusión el 1 de octubre.

Alrededor de este cronograma es que existen los temores sobre la posibilidad de un decreto. Desde la oposición insisten en que, al desbaratar el quorum, el Gobierno está aplazando la discusión y acercándose a la fecha límite para la discusión. Por el momento, desde el Ejecutivo se mantienen tanto en el monto del presupuesto como en el de la reforma tributaria ($26,3 billones).

