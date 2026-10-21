Se desata tormenta política por error de trámite en el presupuesto: ¿se va por decreto?

El Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado en la madrugada del martes 20 de octubre por COP 634,9 billones, enfrenta cuestionamientos por un posible vicio de trámite que obliga al Congreso y al Gobierno a revisar en detalle el procedimiento legislativo. La alerta surge por una proposición relacionada con el artículo 65 del proyecto que, según las verificaciones adelantadas en la noche del martes, habría sido incluida en el texto aprobado por la Cámara de Representantes sin haber pasado previamente por la discusión y votación en…

El Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado en la madrugada del martes 20 de octubre por COP 634,9 billones, enfrenta cuestionamientos por un posible vicio de trámite que obliga al Congreso y al Gobierno a revisar en detalle el procedimiento legislativo. La alerta surge por una proposición relacionada con el artículo 65 del proyecto que, según las verificaciones adelantadas en la noche del martes, habría sido incluida en el texto aprobado por la Cámara de Representantes sin haber pasado previamente por la discusión y votación en el Senado. De confirmarse esta irregularidad, ambas corporaciones habrían avalado versiones distintas del articulado, lo que comprometería la legalidad del trámite y abriría la posibilidad de que el proyecto no pueda convertirse en ley.

Fuentes consultadas por El Espectador señalaron que la diferencia se identificó al contrastar las actas de las sesiones de ambas cámaras. En el Senado se aprobó el presupuesto sin la proposición del artículo 65 -hecha por el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático-, pues esta no llegó a votarse. Sin embargo, asesores del Ministerio de Hacienda encargados de verificar el procedimiento la habrían incorporado al texto remitido a la Cámara, donde sí recibió aprobación. El secretario del Senado, Diego González, confirmó en la noche del martes que el articulado enviado por esa corporación no incluía la proposición en cuestión.

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“En mi condición de Secretario General del Senado, dejo expresa constancia de que impartí instrucciones a la Sección de Relatoría para que se remitiera el enlace oficial que contiene la totalidad de las proposiciones aprobadas por la Plenaria del Senado. En dicho enlace no figura proposición alguna aprobada respecto del artículo 65”, precisó el secretario González.

La situación representa un revés para el presidente Abelardo de la Espriella y sus ministros de Hacienda, Miguel Gómez, y del Interior, Rodrigo Lara, quienes siguen de cerca las revisiones jurídicas. Los equipos del Congreso, la Casa de Nariño y las dos carteras analizan las consecuencias de la presunta irregularidad y las alternativas para resolverla. De acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, el Ejecutivo se encamina a expedir el presupuesto por decreto, una decisión que se espera confirmar este miércoles 21 de octubre, pues el ministro Gómez dará declaraciones en horas de la mañana.

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La discusión se concentra ahora en el alcance de las facultades de traslado presupuestal concedidas al Gobierno durante el trámite en comisiones. La tesis jurídica de la Casa de Nariño sostiene que estas continúan vigentes, por lo que el Ejecutivo podría expedir el presupuesto con base en el articulado aprobado en esa etapa, que en esencia se diferencia del aprobado en el Congreso en que la deuda vuelve a subir y los COP 3 billones pactados para la salud y otros montos destinados a la reconstrucción tras el terremoto dejan de existir. De prosperar esa interpretación, el documento incluiría los recortes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a otras entidades que generaron controversia durante la discusión legislativa. La decisión final dependerá de la evaluación jurídica que adelanta el Gobierno frente al posible vicio de procedimiento.

¿En qué va la discusión política?

En un primer momento fue la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, una de las voces que advirtió sobre las diferencias entre los documentos y alertó sobre un posible vicio de inconstitucionalidad. “Por afanados y mediocres terminaron haciendo mal las cosas. En su desespero por aprobarle el presupuesto a Abelardo, pasaron por encima del procedimiento legislativo y de la Constitución. Por eso, hoy denunciamos que el presupuesto se cayó”, precisó la legisladora de oposición.

Al respecto, el senador Juan Fernando Caicedo, quién escribió la proposición del artículo 65 -y que posteriormente el mismo retiró para agilizar el trámite-dijo que "más allá de lo ocurrido en el trámite del presupuesto, vamos a lo sustancial. […] Si el Congreso no expidiere el presupuesto general de la Nación antes de la media noche del 20 de octubre del año respectivo, regirá el proyecto presentado por el gobierno, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate. Teniendo en cuenta esto, urge hacerle esta propuesta al Gobierno para no perder los COP 3 billones de pesos adicionales logrados para recuperar el sistema de salud".

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Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático aseguró: "Confiamos que lo ocurrido con el Presupuesto pueda ser superado por el Gobierno".

Confiamos que lo ocurrido con el Presupuesto pueda ser superado por el Gobierno https://t.co/iLJ8IE0etW — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 21, 2026

También desde el Centro Democrático, la senadora María Clara Posada, aseguró que este error no representa un motivo para que no sea sancionado el presupuesto aprobado por el Congreso.

"La diferencia en el art. 65 del presupuesto no vicia todo el proyecto, sino solo la parte que tuvo diferencias y, en todo caso, puede ser subsanable. […] El eje del Presupuesto se aprobó sin diferencia y el debate se realizó con plenas garantías. Lo que le corresponde al Gobierno es sancionar la Ley sin el acápite introducido por la proposición de la Cámara. La Ley será demandada y la Corte tendrá la última palabra, pero con base en lo ocurrido con el PND de Petro seguramente declarará la constitucionalidad de los 97 artículos que no tuvieron discrepancias. En caso de aceptar la sanción de la Ley sin incluir lo adicionado por la proposición, la Corte declarará la constitucionalidad del art. 65. Si no acepta ese remedio, podrá ordenar subsanar el trámite surtido frente al art. 65 o declarar su inexequibilidad, lo cual, reitero, no afecta los 97 artículos restantes que se aprobaron igual en Cámara y Senado", precisó Posada.

Desde esta colectividad, tanto Caicedo como el senador Andrés Forero insisten en esos COP 3 billones que se destinan al sector salud en el presupuesto aprobado por el Legislativo y muestra preocupación por el error que perjudicaría este monto. "¡Qué frustración! En el gobierno alguien debe asumir la responsabilidad de lo ocurrido con el presupuesto. Y hay que explorar caminos para que el avance presupuestal en salud se mantenga", dijo Forero.

Por otro lado, el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, dijo: "Ojo, amigos, no se dejen engañar de la izquierda. El presupuesto no se cae, ni lo tumbaron, se adopta por decreto el texto aprobado en sesión conjunta por las comisiones económicas del Congreso. Entre ello, el recorte de 170.000 millones a la JEP".

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Desde la otra orilla política, la oposición insiste en que el presupuesto se caería. La representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal aseguró que "el presupuesto General de la Nación de 2027 está viciado. En el Senado se aprobó el artículo 65 sin modificaciones, pero después intentaron agregarle dos parágrafos nuevos, algo que rechazamos desde el Pacto Histórico. […] Las reglas constitucionales no son opcionales. Ante esta irregularidad, el Presupuesto de 2027 podría terminar expidiéndose por decreto, conforme al artículo 348 de la Constitución, con base en el proyecto aprobado en primer debate. El presupuesto del país no puede tramitarse a pupitrazo y a las carreras: la ley exige rigor, transparencia y respeto por los procedimientos democráticos".

Lo advertimos:



El Presupuesto General de la Nación de 2027 está viciado. En el Senado se aprobó el artículo 65 sin modificaciones, pero después intentaron agregarle dos parágrafos nuevos, algo que rechazamos desde el Pacto Histórico. La proposición se retiró y quedó como… pic.twitter.com/kCRmRFL9bi — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) October 21, 2026

En esta misma línea, el representante Gabriel Becerra sostuvo que "este gobierno ni aprobar el presupuesto supo" y pidió "máxima difusión" de las declaraciones de la senadora Hernández, quien reiteró posteriormente: "Tumbamos el nefasto presupuesto que el Congreso le pupitreó a Abelardo a medianoche y de espaldas al pueblo. Con mi equipo de trabajo, hicimos una revisión rigurosa y encontramos que Cámara y Senado aprobaron textos diferentes, sin la conciliación obligatoria".

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Por su parte, la senadora Carolina Corcho, dijo: "Tuvieron todas las mayorías y la aplanadora en el debate del presupuesto, por el afán codicioso, cometieron un vicio de procedimiento insubsanable".

Por otro lado, el representante Jaime Raúl Salamanca, de la Alianza Verde, manifestó: "El presupuesto deberá asumirse por decreto. Creo que esto tendrá consecuencias duras para las regiones. Esto pasa por no permitir discutir lo avalado y lo no avalado. Con esto la coalición hizo el oso de su vida y el gobierno falló terriblemente. Qué pensará en este momento Fernando Caicedo?".

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El presupuesto deberá asumirse por decreto. Creo que esto tendrá consecuencias duras para las regiones. Esto pasa por no permitir discutir lo avalado y lo no avalado. Con esto la coalición hizo el oso de su vida y el gobierno falló terriblemente. Qué pensará en este momento… pic.twitter.com/Fn3PyQvVO2 — Jaime Raúl Salamanca Torres (@JaimeRaulSt) October 21, 2026

Lo cierto es que ahora se está a la espera de las declaraciones del Gobierno respecto a este asunto, pues las fuerzas se inclinan porque la situación sea resuelva vía decreto. Por esta razón, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, hablará públicamente sobre el tema en la mañana de este miércoles.

Esta es la proposición del artículo 65 que no se votó en Senado y sí en Cámara:

Encuentre aquí las proposiciones del presupuesto (en la página 27 está la de la polémica):

Vea aquí el comunicado del secretario del Senado:

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