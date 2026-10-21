El Espectador estableció por diversas fuentes que tanto en el Congreso como en la Casa de Nariño se está analizando a fondo si una proposición que toca al artículo 65 del texto aprobado en las plenarias se le incluyó una proposición que no tuvo discusión previa en…

Luego de que se aprobara en la madrugada de este 20 de octubre el Presupuesto General de la Nación con un monto de COP 634,9 billones, lo cual fue destacado por el pleno del Gobierno, se acaba de levantar una alerta por la que se comenzaron revisiones a fondo de todo el trámite.

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Verifican si presupuesto de 2027 se aprobó con error de trámite: hay riesgo de que se caiga

El Espectador estableció por diversas fuentes que tanto en el Congreso como en la Casa de Nariño se está analizando a fondo si una proposición que toca al artículo 65 del texto aprobado en las plenarias se le incluyó una proposición que no tuvo discusión previa en ambas cámaras legislativas.

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Lo que se analiza, de acuerdo con quienes están en la noche de este martes verificando el trámite de todos estos debates, es si el articulado que salió del Senado tuvo una modificación en la Cámara. Y, si se confirma ese ajuste sin debate previo, se viciaría la discusión completa del texto porque no hubo conciliaciones.

Este podría ser un revés, de confirmarse, para el presidente Abelardo de la Espriella y sus ministros de Hacienda, Miguel Gómez, y del Interior, Rodrigo Lara, quienes estuvieron hasta último momento haciéndole seguimiento a la discusión. En el Ejecutivo verifican si sí hubo ese error y dónde estuvo su origen.

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Los asesores jurídicos del Senado, de la Cámara, de la Casa de Nariño y de los ministerios del Interior y de Hacienda se encuentran analizando caminos. Lo que se sabe hasta la noche de este martes es que el error, al parecer y de acuerdo con las actas de los debates, sí se habría generado.

Fuentes de esas entidades consultadas por reporteros de este diario aseguraron que la ruta del posible vicio se identificó luego de verificar que en el Senado se aprobó el texto completo del presupuesto sin votar la mencionada proposición del articulo 65.

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Como no se dio la discusión sobre ese recurso, el articulado se fue sin el mismo. Sin embargo, asesores del Ejecutivo adscritos a la cartera de Hacienda que debían verificar estos procedimientos terminaron incluyéndola como aprobada y enviado así el articulado final para su debate y posterior aprobación en la Cámara.

En la votación de la madrugada de este 20 de octubre, pasadas las 3 de la mañana, el pleno de la corporación le dio el sí al presupuesto sin —hasta ese momento— percatarse de ese error, que al final se convertiría en un vicio de trámite sobre todo el proyecto. La explicación sencilla es que se terminaron votando dos articulados diferentes por cuenta de esa proposición.

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Desde sectores de la oposición se lanzaron alertas en el mismo sentido. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, advirtió que los textos tenían esa diferencia y que, por lo mismo, habría un vicio de inconstitucionalidad derivado del error de trámite.

“Por afanados y mediocres terminaron haciendo mal las cosas. En su desespero por aprobarle el presupuesto a Abelardo, pasaron por encima del procedimiento legislativo y de la Constitución. Por eso, hoy denunciamos que el presupuesto se cayó”, precisó la legisladora de oposición.

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El presupuesto iría por decreto

Lo que sigue ahora, de acuerdo con fuentes del Ejecutivo, es que el presidente De la Espriella debe sacar el repuesto de COP 634,9 billones vía decreto. Este paso es prácticamente un hecho y se confirmará en la mañana de este miércoles, pero con algunas precisiones.

Por un lado, la tesis jurídica de la Casa de Nariño es que se mantienen en firme las denominadas facultades de “traslado presupuestal”, las cuales se le otorgaron al Gobierno luego de la aprobación del presupuesto en las comisiones.

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Esto se traduce en que, si se mantiene en firme este camino, en que el primer presupuesto del presidente De la Espriella se emitiría vía decreto tal cual se avaló en las comisiones, lo que incluye recortes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a otras instancias que habían generado debate.

En la noche de este martes, además, el secretario del Senado, Diego González, confirmó que el articulado aprobado en su corporación se remitió sin la proposición que al final nunca se votó y que posteriormente en la Cámara avalaron.

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“En mi condición de Secretario General del Senado, dejo expresa constancia de que impartí instrucciones a la Sección de Relatoría para que se remitiera el enlace oficial que contiene la totalidad de las proposiciones aprobadas por la Plenaria del Senado. En dicho enlace no figura proposición alguna aprobada respecto del artículo 65”, precisó el secretario González.

Esta tesis la respaldó el senador del Centro Democrático Carlos Meisel, quien además ratificó que las votaciones en esta corporación no tuvieron ningún tipo de “vicio”.

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“Lo que aparentemente ocurrió después en la Cámara de Representantes (de ser cierto), no vicia todo el proceso desde el inicio. Queda el texto que se aprobó en primer debate en las comisiones económicas. Así que, por favor, no exageremos la incertidumbre que, en cualquier caso, sí hay presupuesto y es el del primer debate”, enfatizó el senador Meisel.

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