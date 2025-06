Exnovia de Camilo Trujillo de LCDLF reveló: “conmigo no fue un caballero”

Esta noche se acaba la segunda temporada de La casa de los famosos que dejó como finalistas a Melissa Gate, Emiro Navarro, Altafulla y La Toxi Costeña, quienes recibieron la visita de sus excompañeros durante este fin de semana.

¿Qué pasó con la exnovia de Camilo Trujillo?

El actor Camilo Trujillo fue uno de los participantes más comentados durante esta edición del reality de convivencia. Alcanzó a llegar al Top 7, pero fue eliminado el 25 de mayo.

Durante su paso por la casa, Trujillo aseguró estar soltero. A raíz de eso, Emiro Navarro comenzó a sentir una atracción por él, pero el actor siempre fue enfático en decirle que lo quería como amigo, pues a él le gustaban las mujeres.

Recientemente, Nati Perdomo, exnovia de Camilo, se convirtió en tendencia por unas declaraciones en su contra: “Les voy a contar la realidad. Como siete viejas me escribieron que estuvieron con él hasta en Estados Unidos. Me sorprendo, cinco años tirados a la basura”, afirmó.

Asimismo, reveló que el exconcursante del programa le había planteado una estrategia para avanzar en el reality. “Mostré los pantallazos en los que decía ‘amor yo voy a decir que voy a estar soltero por estrategia’. Ya en este momento no me importa si Camilo agradece o no, porque realmente la que ha puesto los pies siempre y ha defendido mi academia y a mis hijos, porque son como mis hijos, soy yo”, dijo en Le tengo el chisme.

Agregó que el actor decía que ellos llevaban muchos años de haber terminado, cuando la realidad era otra. “¿A quién no le va a doler que lo utilicen a uno para un puto reality y no que lo nieguen? no hago esto por rabia, lo hago porque es tan cínico de decir que me terminó hace un año”.

Nati aseguró que, con esas declaraciones, no espera ganar fama, sino, por el contrario, sacar a la luz lo que, según ella, es verdaderamente Camilo Trujillo. “De todo corazón, yo fama no necesito y el día que quiera fama que la haga por mí misma y no de pegarme de una persona que me hizo tanto daño”.

Entre otras cosas, Nati aseguró que, a diferencia de lo que muchos vieron en La casa de los famosos, Camilo no fue caballeroso con él. “Lo quería dar a conocer como una lección de vida. La verdad, estaba demasiado dolida y me siendo decepcionada. Pero, para mí, como fue conmigo no fue un caballero, para muchas personas sí. Él dejó su papel de 4 meses allá, pero yo lo conocí 5 años. Cómo era de grosero conmigo, cómo me hacía sentir diciéndome que era la novia y después me esconde. Tengo mil cosas para demostrar que me ha hecho y no lo pienso hacer porque quiero cerrar ese ciclo”.