Presentadores de ‘La casa de los famosos’ alertan a televidentes “tengan cuidado”

Esta temporada de La casa de los famosos ha contado con varias novedades, comenzando por la llegada de Marcelo Cezán como presentador, en reemplazo de Cristina Hurtado. Karen Sevillano y Vicky Berrío tomaron el lugar de Lina Tejeiro y Roberto Velásquez como hosts digitales.

De igual manera, varias dinámicas dentro de la casa han cambiado, generando múltiples reacciones en redes sociales. Las eliminaciones de algunos participantes como Coco y Yaya Muñoz fueron tendencia, pue se habían convertido en dos de los más polémicos de esta temporada.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán alertan a los televidentes

En uno de los recientes episodios del reality de convivencia de RCN, los presentadores dieron a conocer una importante información relacionada con supuestas estafas que están haciendo en redes sociales a nombre del programa o de ‘El Jefe’.

“Tenemos varias cosas que aclarar la noche de hoy. Estamos muy preocupados porque en las redes hemos recibido muchos mensajes de personas que han caído en la trampa de otras personas inescrupulosas que han creado una cuenta falsa de ‘El Jefe’ y están pidiendo dinero a nombre de él, eso no es real, este no es el espíritu de este formato, aquí no le pedimos dinero a nadie”, afirmaron.

Esto ocurrió justo después de que ‘El Jefe’ creara un perfil de Instagram para mantener actualizados a los fanáticos sobre las decisiones que va a tomar con los participantes:

“Tengan mucho cuidado porque están diciendo, por ejemplo, que el domingo no íbamos a mostrar los porcentajes de las votaciones... Siempre mostramos los porcentajes, cálmense, dejen de generar mentiras (...) Es una cuenta fake de ‘El Jefe’. Atención, miren el número de seguidores, miren bien con detalle porque utilizan la misma foto y podemos caer en esa trampa”, alertaron los presentadores, haciendo énfasis en las diferencias en el nombre de usuario de la cuenta original y la que crearon para estafar.

Finalmente, hicieron referencia a un video que circula en redes en el que se observa, aparentemente, a La Liendra asegurando en qué consistirá la siguiente actividad que ‘El Jefe’ les tiene preparada. Al parecer, esas imágenes también son falsas.

“Otro tema que se hizo polémico en las últimas horas, es un video que anda circulando en las redes sociales. Ese video ha sido manipulado por inteligencia artificial, por algunos programas de edición que existen y herramientas que tenemos hoy en el mundo digital”, concluyeron los presentadores.