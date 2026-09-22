De la Espriella ordena poner en marcha inmediatamente plan de choque en salud 

De acuerdo con el presidente, con el objetivo de respaldar este plan de choque se implementará "un mecanismo extraordinario de…

En un reciente consejo de ministros, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que se deberá "poner en marcha inmediatamente la primera fase del plan de choque en salud”. Para ello, agregó, se deberá primero identificar al paciente; luego, establecer qué medicamento o procedimiento necesita, destrabar los recursos necesarios para que esa atención se dé y, finalmente, llevar a cabo un seguimiento.

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De acuerdo con el presidente, con el objetivo de respaldar este plan de choque se implementará "un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida con 0 % de interés (…) Esto no es un cheque en blanco para las EPS, no vamos a pagar dos veces un mismo servicio ni a reconocer nuevamente unos que ya hayan sido pagados".

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Para llevar a cabo este plan, agregó De la Espriella, se instalará una mesa técnica de control con la Superintendencia de Salud y la Administramos los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), conocida como el banco de la salud. “Este plan de choque no reemplaza las obligaciones de las EPS", advirtió el mandatario.

De la Espriella explicó que el propósito es que este plan de choque sea un mecanismo extraordinario y temporal para poner al día las atenciones represadas, los medicamentos que no se han entregado. "Hay más de 300.000 pacientes con procedimientos pendientes”, dijo durante el consejo.

El plan de choque de la salud propuesto por el gobierno De la Espriella

Como lo hemos explicado en este diario, en la última reunión, realizada a comienzos de septiembre con pacientes, hospitales y clínicas y otros actores del sistema, el Ministerio de Salud presentó parte de ese plan. Las diapositivas, que conoció El Espectador, mostraban una ruta para identificar, depurar y atender los pendientes de los pacientes, empezando por clasificarlos según su nivel de riesgo.

En el nivel más crítico estaban quienes tienen riesgo vital o de pérdida irreversible de la respuesta terapéutica, entre ellos pacientes con cáncer, VIH, diabetes insulinodependiente, enfermedades huérfanas y quienes requieren trasplantes.

Según Minsalud, hay 318.094 afiliados con 844.952 registros de medicamentos clasificados en la categoría de criticidad “muy alta”. Para procedimientos y servicios, la categoría suma 94.402 afiliados y 155.635 registros. La fotografía incluye alrededor de 109.062 gestantes sin control prenatal durante más de 45 días y 33.857 en el tercer trimestre con menos de cuatro controles.

En un segundo nivel aparecían quienes tienen alta probabilidad de hospitalización, entre ellos pacientes con EPOC, asma, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y salud mental, además de gestantes que requieren tratamientos esenciales durante el embarazo. Y en un tercer grupo estaban quienes presentaban riesgo de descompensación progresiva, como pacientes con hipertensión, diabetes tipo 2 estable, dislipidemia e hipotiroidismo.

Se supone que, después de identificarlos, hay que lograr que reciban efectivamente los medicamentos, procedimientos y servicios que tienen pendientes. La ruta presentada por el Ministerio contempla validar cada caso, establecer su nivel de criticidad, gestionar la entrega y verificar posteriormente que el tratamiento haya tenido continuidad. Pero sin plata, pocos creen que se pueda hacer algo. Le preguntamos al Ministerio de Salud sobre los detalles y el financiamiento de este plan de choque, pero hasta el momento no hay respuesta.

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