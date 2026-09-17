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A la espera de COP 10 billones para el plan de choque y otros retos del Gobierno en salud

A más de 40 días del inicio del nuevo Gobierno, varios actores del sector aún están a la espera de que el Minsalud inyecte los COP 10 billones prometidos para el plan de choque que prometió en campaña, pues las cuentas empiezan a generar inquietud.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
16 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
Ana María Vesga, ministra de Salud, fue presidenta ejecutiva de Acemi antes de asumir el cargo en agosto de 2026.
Ana María Vesga, ministra de Salud, fue presidenta ejecutiva de Acemi antes de asumir el cargo en agosto de 2026.
Foto: Cortesía

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Superado el golpe inmediato de un terremoto que dejó más de 335 víctimas y enormes desafíos para el sector salud, y mientras la reconstrucción de los hospitales afectados por el desastre sigue pendiente, las aguas del sistema de salud están, otra vez, agitándose. 

Las últimas reuniones de la ministra de Salud, Ana María Vesga, con distintos actores del sector, así como algunas de las decisiones adoptadas por su cartera y por el Gobierno, han dejado un sabor agridulce. Varias de las expectativas que había con el cambio de gobierno no se han…

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

juandiegomq jquiceno@elespectador.com
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