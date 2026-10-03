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Patinetas eléctricas: el primer estudio en Colombia revela las fracturas que están causando

Las patinetas eléctricas se han multiplicado en las calles y con ellas también han surgido nuevas preguntas sobre seguridad. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, un equipo médico revisó 190 casos de lesiones y encontró fracturas, luxaciones y traumatismos que en algunos casos requirieron cirugía u hospitalización. El primer estudio latinoamericano sobre estas lesiones llega mientras Colombia termina de definir cómo regular vehículos que comparten espacio con bicicletas y peatones y pueden alcanzar velocidades considerables. 

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
Patinetas eléctricas en Bogotá.
Hay modelos de 350 vatios cuya velocidad máxima ronda los 25 km/h, mientras que otros, con potencias superiores a 1.000 vatios, pueden alcanzar velocidades de 50 o 60 km/h.

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Daniel Jaramillo y Darío Hidalgo se han parado frente a la carrera séptima de Bogotá, uno de los corredores más transitados de la ciudad, a mirar y a contar qué pasa por las ciclorrutas. Durante sus jornadas de observación, cuentan los vehículos, registran hacia dónde van y los clasifican. Hace diez años, cuando hicieron el ejercicio en 2016, en el momento de mayor flujo pasaban unos 244 vehículos por hora.

La gran mayoría, en una ciudad que se precia de su amplia red de ciclorrutas, eran justamente bicicletas: representaban el 93 % de todo lo…

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

juandiegomq jquiceno@elespectador.com
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