Viajar en temporada alta en Colombia: los errores más comunes y cómo evitarlos

Viajar en temporada alta implica más planeación para evitar filas, sobrecostos y contratiempos en aeropuertos y destinos turísticos.

Llega el fin de año y con él las fiestas, los reencuentros y las ganas de salir de la rutina. Pero también aparecen los aeropuertos llenos, las carreteras con más trancón de lo habitual y destinos que parecen desbordados.

Viajar en temporada alta en Colombia hace parte del ritual de descanso, aunque también es el momento en el que más errores se cometen.

La clave no está en quedarse en casa, sino en viajar mejor: con planeación, algo de margen en los tiempos y expectativas realistas. Estos son algunos de los errores más comunes que conviene evitar.

1. Dejar las reservas para última hora

Uno de los errores más usuales es confiarse y aplazar la compra de tiquetes, el alojamiento o las entradas a sitios populares. En temporada alta, esa decisión casi siempre se paga caro: menos opciones, precios más altos y planes que se caen.

Cómo evitarlo: asegure con tiempo lo esencial (transporte y hospedaje) y, si puede, elija tarifas flexibles. Aunque cuesten un poco más, le dan margen para ajustar sin perder plata ni tranquilidad.

2. Creer que todo se puede improvisar

Llegar a destinos muy demandados pensando que “allá se arregla” suele terminar en filas largas, cupos agotados o recomendaciones poco confiables.

Cómo evitarlo: defina antes de viajar qué es realmente importante para usted y deje lo secundario abierto. Hable con personas que ya hayan ido, revise comentarios recientes y contraste la información. Siempre hay detalles que no aparecen en las fotos promocionales. Además, viaje ligero y no olvide la conectividad de su celular ni una batería extra para él.

3. Armar itinerarios demasiado apretados

Querer hacerlo todo en pocos días es una tentación frecuente. El problema es que, en temporada alta, cualquier retraso se amplifica y termina dañando el plan completo.

Cómo evitarlo: deje espacios entre actividades y asuma que no todo se puede cumplir al minuto. Es mejor hacer menos cosas y disfrutarlas que vivir corriendo de un lado a otro.

4. Subestimar aeropuertos y terminales

Con más viajeros, todo se mueve más lento: filas, controles, abordajes. Llegar justo de tiempo aumenta el estrés innecesariamente.

Cómo evitarlo: salga con anticipación, revise el estado del vuelo antes de salir y tenga documentos y pases de abordar listos.

Un truco útil es guardar toda la información del viaje en un solo chat de WhatsApp (consigo mismo o con sus acompañantes), así evita perder tiempo buscando correos o archivos.

5. No prever retrasos ni cambios

En temporada alta, los retrasos no son la excepción. El error está en no tener un plan alterno.

Cómo evitarlo: active notificaciones de la aerolínea y piense con anticipación qué haría si el vuelo se demora, sobre todo si tiene conexiones, reservas o actividades pagas.

6. Descuidar el transporte interno

Moverse dentro del destino puede ser más complicado de lo que parece: pocos taxis, transporte lleno o trayectos más largos de lo esperado.

Cómo evitarlo: averigüe antes cómo se mueve la gente local, confirme opciones con el alojamiento y revise experiencias recientes. Redes como TikTok pueden ser útiles para conocer trayectos reales y recomendaciones prácticas.

7. No pensar en el presupuesto real

En temporada alta aparecen gastos que no siempre se calculan: traslados extra, comidas más costosas o cambios de último momento.

Cómo evitarlo: deje un margen en el presupuesto y compare antes de pagar. Pregunte precios con claridad y no asuma que todo cuesta lo mismo que en temporada baja. Aquí le tenemos un artículo sobre como realizar su presupuesto para su viaje.

8. Viajar sin respaldos básicos

Con el afán, muchos viajeros olvidan copias de documentos o información importante.

Cómo evitarlo: lleve respaldos digitales de documentos, reservas y contactos de emergencia. Tener todo a mano puede ahorrarle más de un problema.

9. No cuidar el descanso

Llenar todos los días de actividades termina pasando factura. El cansancio reduce la experiencia del viaje, especialmente cuando hay multitudes y calor.

Cómo evitarlo: deje espacios para bajar el ritmo, dormir bien y simplemente disfrutar sin afán.

10. Subestimar la importancia de la paciencia

Puede sonar obvio, pero es clave. En temporada alta, muchas personas y servicios están operando al límite.

Cómo evitarlo: llegue con tiempo, pregunte con respeto y asuma que habrá más gente de lo habitual. La actitud con la que se viaja también define la experiencia.

