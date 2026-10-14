Caso Ana Lucía: nuevos hallazgos en la investigación y revelan amenazas desde prisión

La investigación por el asesinato de Ana Lucía González Mendoza, la niña de nueve años que reportaron como desaparecida en Mosquera y que luego encontraron sin vida dentro de una alcantarilla de Ciudad Bolívar, reporta nuevos avances. Los análisis forenses, tras la inspección del cuerpo de la menor, revelaron la presencia de material genético, que podría estar relacionado con el hombre investigado por el crimen. Ante estos hallazgos, la Fiscalía solicitó una audiencia para formularle imputación adicional por un presunto delito sexual.

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Así lo confirmó a El Espectador Daniel Solarte, abogado de la firma Solarte Abogados y representante de las víctimas, quien explicó que el ente acusador les comunicó los resultados de las pruebas forenses y los avances del proceso judicial contra José Rojas Lares, señalado como responsable del crimen. “Los hallazgos de la pericia forense que se hizo al cuerpo de la menor arrojan que se encontró material genético que se presume es del señor Rojas”, explicó Solarte. El abogado aclaró que todavía debe establecerse con certeza a quién pertenece ese material genético. No obstante, sostuvo que los resultados representan un avance importante para la investigación y podrían tener incidencia en la acusación que eventualmente presente la Fiscalía.

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Fiscalía prepara nueva imputación

Uno de los principales avances del caso es la solicitud de una nueva audiencia ante un juez de control de garantías. Según Solarte, la Fiscalía ya radicó la petición para formular una imputación adicional por acceso carnal violento contra una menor de 14 años. La diligencia todavía no tiene una fecha confirmada. El representante de víctimas explicó que la Fiscalía podría evaluar otras circunstancias jurídicas a medida que avance la investigación. Sin embargo, precisó que, por ahora, la nueva imputación solicitada corresponde al presunto delito sexual.

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El procesado contactó a la hermana de la menor desde prisión

A los nuevos resultados forenses se suma otra denuncia que preocupa a la representación de víctimas: José Rojas Lares se habría comunicado telefónicamente desde el centro penitenciario de Cómbita con la hermana de la menor, supuestamente para presionarla e inducirla a modificar su testimonio en el proceso. Según Solarte, el contacto habría buscado interferir en la investigación y afectar la declaración de la familiar de Ana Lucía.

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Tras conocer lo ocurrido, la representación de víctimas informó de las presuntas intimidaciones a la Fiscalía, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al Ministerio de Justicia y a la Presidencia de la República. El abogado afirmó que las denuncias dieron lugar a una intervención de las autoridades penitenciarias, durante la cual encontraron un teléfono celular que, según su versión, habría sido utilizado para realizar las comunicaciones.

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“Se le encontró el celular desde el cual amenaza a mi representada, se le inició un proceso disciplinario y se están evaluando las medidas administrativas para recluirlo en un lugar que brinde las garantías de que no interfiera con la investigación”, sostuvo Solarte. Frente a estos hechos, la Fiscalía activó una ruta de protección para la familiar que habría recibido las comunicaciones.

Solarte también destacó el acompañamiento del ente investigador y expresó su respaldo a la fiscal que dirige el caso. “Nos ha brindado garantías procesales, nos ha brindado protección e igualmente nos ha brindado todo el espacio para poder acceder a la información”, aseguró.

¿A cuántos años de prisión podría enfrentarse el procesado?

Los resultados forenses también podrían incidir en una eventual condena. De acuerdo con el representante de víctimas, si se comprueban los delitos investigados, Rojas Lares podría enfrentar una pena de hasta 60 años de prisión. Esta es una estimación de la defensa de la familia, pues la duración de una posible condena dependerá de los cargos que finalmente se formulen, las pruebas presentadas y la decisión judicial. Por ahora, la siguiente etapa será la audiencia solicitada por la Fiscalía, en la que deberá sustentar la nueva imputación.

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¿Qué ocurrió con Ana Lucía González Mendoza?

La niña desapareció el 14 de septiembre de 2026 en el sector de Porvenir Río, en Mosquera, Cundinamarca. Tras el reporte de su familia, las autoridades activaron el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa. Al día siguiente, hacia las 4:00 de la tarde, varios menores que jugaban en el barrio J. J. Rendón, en Ciudad Bolívar, encontraron su cuerpo dentro de un conducto de agua y alertaron a la comunidad. Al lugar llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que apoyaron la recuperación del cuerpo, y funcionarios del CTI de la Fiscalía, encargados de la inspección judicial.

Las cámaras de seguridad instaladas en Porvenir Río permitieron identificar a un sospechoso y reconstruir parte del recorrido que habría realizado después de la desaparición. Con esa información, los investigadores avanzaron en el caso y, durante la noche del 16 de septiembre, ejecutaron una orden de captura.

Casi un mes después, los resultados de los análisis forenses abren un nuevo capítulo judicial.

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