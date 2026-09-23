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En Bogotá se está perdiendo el oficio de lustrabotas

En el Parque de La Mariposa, en San Victorino, Luis Hernán López Rivera lleva más de 45 años como lustrador de zapatos. Entre betunes, conversaciones y cambios en el calzado, observa cómo un oficio que le permitió sacar adelante a sus doce hijos pierde espacio y reconocimiento.

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Nikoll Sabi – CrossmediaLab de la Utadeo
23 de septiembre de 2026 – 04:33 p. m.
El oficio de lustrabotas en Bogotá está a punto de desaparecer.
Luis obtiene con su oficio un promedio mensual de 400.000 pesos. Gasta 10.000 pesos diarios entre el arriendo del lugar donde guarda el carro de trabajo y el transporte.
Foto: Nikoll Sabi - CrossmediaLab de la Utadeo

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Un día cualquiera, bajo el sol del mediodía, en la parte occidental del Parque de La Mariposa, en San Victorino, es posible encontrar ocho carritos de aproximadamente dos metros de alto y cincuenta centímetros de ancho, ubicados sobre las gradas que rodean una extensa zona verde. Allí trabajan los llamados embellecedores de zapatos o, como comúnmente se les conoce: emboladores o lustrabotas.

En su mayoría son hombres mayores que esperan bajo sus parasoles a quienes necesiten sus servicios. Mientras llegan los clientes, conversan entre ellos o…

Por Nikoll Sabi – CrossmediaLab de la Utadeo

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