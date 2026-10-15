Líder del Pacto Histórico, presupuesto 2027, Maduro ante un juez y más en El Despertador

Para este jueves, 15 de octubre, está previsto que el Pacto Histórico realice una reunión enfocada en definir a la persona que será su líder único para enfrentar la campaña regional que se avecina de cara a los comicios de 2027. Fuentes de la colectividad les confirmaron a reporteros de este diario que el expresidente Gustavo Petro estará presente y que la finalidad es ungirlo como jefe máximo de la oposición que se congrega en estas filas. Los cuadros directivos que…

Para este jueves, 15 de octubre, está previsto que el Pacto Histórico realice una reunión enfocada en definir a la persona que será su líder único para enfrentar la campaña regional que se avecina de cara a los comicios de 2027. Fuentes de la colectividad les confirmaron a reporteros de este diario que el expresidente Gustavo Petro estará presente y que la finalidad es ungirlo como jefe máximo de la oposición que se congrega en estas filas. Los cuadros directivos que están organizando esto tienen previsto –de paso– avalar los pasos necesarios para citar al congreso nacional que se requiere para reorganizar internamente a esta colectividad. Lo que quiere este sector es que sus candidatos para las regionales sean escogidos a través de consultas vía urnas, que en todo caso deben ser avaladas por el Consejo Nacional Electoral. El próximo lunes, ya con la bancada de Congreso, está citado otro encuentro.

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🔴 El presupuesto de 2027 se alista para el próximo debate

En el Congreso ya se radicaron las ponencias para el segundo debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027. El proyecto de ley debe superar dos debates: el de Cámara de Representantes y de Senado antes del 20 de octubre o el Gobierno podrá decretar el presupuesto. El texto para las plenarias mantiene el monto total en COP 634,9 billones, pero cambia cómo se reparte: baja el servicio de la deuda y suben la inversión y, en menor medida, el funcionamiento. Consulte aquí todos los cambios en los rubros.

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🔴Amplían imputación contra el presunto cerebro del caso Aremca por 23 contratos más

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Un juez de control de garantías avaló que la Fiscalía amplíe la imputación contra Gustavo Bolaños Pastrana, exrepresentante legal de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) y señalado como el presunto “cerebro” del entramado de corrupción con recursos de regalías. Con los 23 contratos nuevos, la investigación en su contra pasa de 78 a 101 convenios, por un valor total de COP 496.000 millones. La ampliación, hecha por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, es por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Bolaños Pastrana no aceptó cargos y permanece en la cárcel La Picota, en Bogotá, por una medida de aseguramiento preventiva. Su nombre fue uno de los primeros en salir a la luz cuando estalló el caso, en abril de este año. Según la Fiscalía, entre 2022 y 2023 Bolaños Pastrana habría impartido órdenes para escoger contratistas de obras financiadas con el Sistema General de Regalías, con control sobre las decisiones contractuales en Arauca, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Santander. Para ello, afirma el ente acusador, habría usado el manual interno de contratación de Aremca y evitado las licitaciones públicas y los concursos de méritos que exige la ley. Entre los 23 contratos nuevos figuran uno para fortalecer la ganadería en Montelíbano (Córdoba), por COP 19.426 millones; otro para producción de alimentos en Puerto Libertador (Córdoba), por COP 14.428 millones; y un complejo deportivo en Uribia (La Guajira), por COP 9.500 millones. También aparecen pavimentaciones en Aguazul (Casanare) y Montelíbano, un mirador turístico en Santa Catalina (Bolívar) y el suministro de herramientas didácticas para colegios oficiales de San Andrés.

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🔴Maduro y Flores vuelven a comparecer ante el juez

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este jueves, 15 de octubre, ante el juez Alvin Hellerstein para responder por los nuevos cargos de conspiración para torturar que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada. La audiencia está programada para las 11 de la mañana en Nueva York, es decir, 10 a. m. en Colombia. Los cargos por tortura se sumaron a los relacionados con narcoterrorismo que les fueron imputados tras su detención el pasado 3 de enero en Venezuela en medio de un ataque militar, que según dijo el regimen en su momento mató al menos a 100 personas. El juicio está programado para empezar en 2027.

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🔴Semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata y Flamengo se enfrentan esta noche por el juego de ida de la semifinal de Copa Libertadores, en un duelo que tendrá al colombiano Jorge Carrascal como uno de los nombres a seguir en el conjunto brasileño. Flamengo eliminó a Independiente del Valle con un global de 3-1 en los cuartos de final, mientras que Estudiantes superó 2-1 a Corinthians y es el único representante no brasileño que sigue en carrera por el título. Del lado argentino, los colombianos Edwuin Cetré y Miguel Monsalve esperan tener minutos bajo la dirección técnica de Alexander Medina. El encuentro se disputará en el estadio UNO de La Plata, Argentina, donde Estudiantes será local y buscará dar el primer golpe contra un Flamengo que llega en buen momento tras sus recientes resultados en el Brasileirao. El partido comenzará a las 7:30 p. m., hora de Colombia, y podrá verse a través de ESPN y Disney+.

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