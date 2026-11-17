El DANE publicará este martes el resultado del PIB del tercer trimestre de 2026, en medio de las señales de desaceleración que anticipan los analistas. Después de crecer 3,5 % entre abril y junio, la economía habría perdido impulso por el efecto del terremoto de agosto, las altas tasas de interés y un menor aporte del gasto público. Las previsiones de crecimiento para el periodo van del 1 % al 2,2 %. El dato permitirá establecer qué tan fuerte fue la desaceleración y con qué ritmo llegará…

El DANE publicará este martes el resultado del PIB del tercer trimestre de 2026, en medio de las señales de desaceleración que anticipan los analistas. Después de crecer 3,5 % entre abril y junio, la economía habría perdido impulso por el efecto del terremoto de agosto, las altas tasas de interés y un menor aporte del gasto público. Las previsiones de crecimiento para el periodo van del 1 % al 2,2 %. El dato permitirá establecer qué tan fuerte fue la desaceleración y con qué ritmo llegará Colombia al cierre del año.

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🔴JEP anunciará decisión sobre crímenes de la fuerza pública contra civiles por violencia sexual y de género

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Este 17 de noviembre, a las 7:30 a. m., la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará a conocer una importante decisión sobre el Caso 08 y el subcaso de fuerza pública contra civiles del Caso 11. El anuncio se hará en la Sala Alfredo Molano, sede principal de la JEP, en Bogotá. El Caso 08 investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o con terceros civiles. El Caso 11, por su parte, se ocupa de la violencia basada en género, la violencia sexual, la violencia reproductiva y otros crímenes por prejuicio ocurridos en el marco del conflicto armado. En el Caso 11, el pasado 9 de noviembre, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las antiguas Farc, por hechos de violencia de género, sexual y por prejuicio contra la población civil. Según la jurisdicción, los comparecientes fueron identificados como máximos responsables, por mando o por autoría directa. Se les atribuyen, como crímenes de guerra, violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento de civiles; y, como crímenes de lesa humanidad, violación, violencia sexual, esclavitud sexual, persecución, asesinato, tortura y deportación o traslado forzoso. La JEP recordó que, por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir perdón judicial.

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🔴De la Espriella se pronunció por secuestro de Nancy Gómez y María Camila Pantoja

El presidente Abelardo de la Espriella se volvió a pronunciar este lunes sobre el secuestro de Nancy Yaneth Gómez Sánchez, actual gestora social de Uribia, La Guajira, y esposa del alcalde de ese municipio, Jaime Luis Buitrago García. El jefe de Estado habló con este último y con Bernardo Pantoja, padre de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, quien también está secuestrada. El mandatario ratificó que se están realizando las gestiones necesarias para lograr la libertad, sanas y salvas, de las dos mujeres. “No vamos a escatimar esfuerzos para conseguir su libertad. Mi solidaridad con sus familias. No están solas en este dolor y en esta lucha”, enfatizó el jefe de Estado en un mensaje difundido en sus redes sociales. El diálogo con las familias a nivel institucional se mantendrá, con el fin de que tengan información directa de los avances de estos procesos. “Seguimos desplegando y ampliando todas las capacidades del Estado, explorando todas las alternativas posibles para lograr que tanto Nancy Yaneth Gómez Sánchez, esposa del alcalde, como nuestra subteniente María Camila Pantoja regresen sanas y salvas al seno de sus hogares”, precisó De la Espriella.

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🔴Debate por el primer Sistema Distrital de Emprendimiento de Bogotá

Este martes 17 de noviembre la Alcaldía presentará y debatirá en el Concejo de Bogotá el Proyecto de Acuerdo No. 965 de 2026, “Por el cual se institucionaliza el Sistema Distrital de Emprendimiento de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”. Aunque la ciudad ya cuenta con programas para emprendedores, ahora la Alcaldía impulsa un proyecto para afianzar la información de este sector de la economía en Bogotá, con el fin de focalizar la oferta institucional. Los autores del proyecto son el alcalde Carlos Fernando Galán y María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

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🔴Empieza la semana de cierre de la COP31

En Turquía se está adelantando la cumbre climática más importante del mundo, organizada por la ONU, en la que se discute el ritmo al que el mundo abandonará los combustibles fósiles. La primera semana de la cumbre, como es usual, pasó sin avances significativos frente a temas como la financiación para la transición energética y la adaptación al cambio climático. Durante la semana de cierre, se lleva a cabo el Segmento de Alto Nivel, en donde se espera la llegada de presidentes y ministros a liderar a las delegaciones de cada país, con el fin de que se agilicen los acuerdos, que deben cerrar el viernes. Por parte de la delegación de Colombia, desde la semana pasada hace presencia el ministro de Ambiente, Fabio Arjona.

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🔴Depardieu acepta la condena por agresión sexual y presenta sus excusas a las víctimas

El actor francés Gérard Depardieu aseguró que admite la condena a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento a la que fue sentenciado en mayo de 2025 por dos agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021 y presentó sus excusas a "quienes hayan podido sufrir". "La justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena", indicó el intérprete en un comunicado publicado el día en que tenía que comenzar el juicio en apelación por esa condena, un proceso al que renunció, lo que convierte la sentencia en definitiva.

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