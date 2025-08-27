Presupuesto, alerta de seguridad, actas de la pensional y Trump sobre Gaza: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 ¿Se moverá la balanza del presupuesto general 2026?

Las comisiones tercera y cuarta continuarán las conversaciones frente al Presupuesto General de la Nación 2026 y la reforma tributaria. Por ahora, el consenso es plano, pues los opositores remarcan que un monto de $556,9 billones (que incluye una Ley de Financiamiento de $26,3 billones), es demasiado alto ante la compleja situación fiscal del país. Además, han cuestionado la falta de texto oficial de la reforma, aunque en palabras del ministro de Hacienda, Germán Ávila, tocará el IVA, el impuesto al alcohol y la renta y el patrimonio.

🔴 Mandatarios piden a la Defensoría alerta temprana por crisis de seguridad

En medio de la reunión convocada por la Defensoría del Pueblo y gremios de autoridades territoriales, varios mandatarios locales y regionales expresaron su preocupación por el deterioro de la seguridad en el país. La defensora Iris Marín Ortiz escuchó a gobernadores y alcaldes que advirtieron sobre las crecientes amenazas que enfrentan en el ejercicio de sus funciones. La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, solicitó a la Defensoría la emisión de una alerta temprana “en relación con la seguridad de los mandatarios locales, regionales y de los funcionarios”, ante el aumento de hechos violentos que comprometen no solo a las comunidades, sino también a los funcionarios públicos. Los dirigentes alertaron que la situación dificulta su labor de gobierno y exigieron medidas urgentes de protección. La preocupación se agudiza tras los recientes atentados contra civiles y la Fuerza Pública en distintas regiones, acciones que las autoridades han atribuido a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco y Calarcá.

🔴 El pulso comercial e industrial

Las expectativas empresariales marcan el termómetro económico frente a la situación presente y los próximos seis meses. Los índices de Confianza Comercial e Industrial de Fedesarrollo han mostrado una tendencia más a favor, y hoy, tras el nuevo informe que publica el centro de pensamiento, se verá siguió en verde o decayó. En el último reporte hubo un incremento de 3 % en la confianza de los comerciantes, pese la percepción menos favorable del presente. Por su parte, la industrial reflejó una reducción en el volumen de pedidos y un mayor nivel de existencias, es decir, menos actividad productiva.

🔴Aprobaron actas para subsanar trámite de la pensional de Petro en el Congreso

La plenaria de la Cámara tramitó en la noche de este martes las actas que se emitieron durante las sesiones extras que se citaron para subsanar el trámite de la reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esa corporación le dio 107 votos a favor al acta 257 del 28 de junio de 2025, que es la que da por subsanado el trámite de esa reforma tal cual lo solicitó la Corte Constitucional dentro del análisis que le está realizando. Luego, con 72 votos a favor, se le dio vía libre al acta 256 del 27 de junio de este año, que es la que con más fuerza cuestionó la oposición. En efecto, los contradictores del Ejecutivo coincidieron en que ahí habría un posible vicio, pues la misma se anunció sin que existiera quorum decisorio y sin haber agotado la votación del orden del día. En todo caso, la corporación que lidera el representante Julián López (La U) avanzó en esa discusión y aprobó las dos actas para serle remitidas al alto tribunal, donde se hace un análisis constitucional que está siendo seguido por el Gobierno.

🔴 Mineducación responde a alerta por riesgo del PAE

Luego de que la Contraloría alertara sobre un riesgo en la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que podría llevar a su suspensión desde septiembre de 2025, el Ministerio de Educación se pronunció. A través de un comunicado, la cartera indicó que el Gobierno, entre 2022 y 2025, ha incrementado los recursos destinados a este programa, y recordó que el PAE también se financia con recursos del Sistema General de Participaciones, recursos de regalías y aportes de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC). El Mineducación aseguró que “persisten preocupaciones sobre la capacidad de ETC para garantizar su implementación efectiva y oportuna en los territorios” y listó algunas de las decisiones de estas entidades que, según señaló, han impactado negativamente el desarrollo del PAE.

🔴Hallan sin vida a Javier García en medio de búsqueda de Valeria Afanador

En un triste desenlace culminó la búsqueda de Javier Mauricio García, un joven de 24 años, reportado como desaparecido desde el 10 de junio cuando salió de su trabajo en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. Su cuerpo fue encontrado el pasado 22 de agosto en medio de las actividades investigativas que realiza la Fiscalía para localizar a Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida hace tres semanas en Cajicá (Cundinamarca). Los restos fueron enviados a Medicina Legal, los cuales, tras un cotejo de identidad, correspondían a Javier. Una fiscal de la Seccional Cundinamarca continuará con las indagaciones para tener claridad sobre lo ocurrido en este caso.

🔴Trump dirigirá una “gran reunión” sobre Gaza este miércoles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizará una “gran reunión” el miércoles sobre planes para Gaza después de la guerra, anunció su enviado especial, Steve Witkoff. “Tenemos una gran reunión en la Casa Blanca mañana, presidida por el presidente, y es (sobre) un plan muy completo que estamos elaborando para el día después”, dijo Witkoff en una entrevista este martes con Fox News, sin ofrecer más detalles.

🔴Tenis: abierto de Estados Unidos

El español Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev, tres de los principales candidatos al triunfo en el Abierto de Estados Unidos, disputan este miércoles sus partidos de segunda ronda frente al italiano Mattia Bellucci, el estadounidense Zachary Svajda y el chileno Alejandro Tavilo, respectivamente.

🔴 La Vuelta a España

Tras cuatro jornadas en carreteras italianas, la quinta etapa de la Vuelta a España lleva al pelotón este miércoles a territorio español con una contrarreloj individual de 20 kilómetros con salida y llegada en Figueres (Girona).

🔴 Copa Betplay

Tras el duelo entre Real Cartagena y Millonarios por los playoffs, y luego de las victorias de Junior y Pereira en los octavos de final, la Copa BetPlay continúa este miércoles con una jornada cargada de acción.

La programación es la siguiente:

Fortaleza vs. DIM – 3:00 p.m.

Bucaramanga vs. América – 6:30 p.m.

Pasto vs. Once Caldas – 7:30 p.m.

Atlético Nacional vs. Quindío – 8:30 p.m.

🔴 Juega Luis Díaz con Bayern

Luis Díaz afronta un nuevo reto con Bayern Múnich en la Copa de Alemania. El colombiano, que ya suma dos goles en sus dos primeros partidos con el club bávaro, podría ser titular este miércoles ante Wehen Wiesbaden, equipo de la tercera división. El encuentro servirá para darle continuidad a su brillante inicio en Alemania tras dejar Liverpool en el actual mercado de fichajes. El partido será este miércoles a la 1:45 p.m. y se verá en ESPN y Disney+.