Calendario completo de los octavos de final del Mundial 2026: Cruces horarios y sedes

Asistencia oficial del partido por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Hace menos de un mes, la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 comenzó en el Estadio Azteca con México ganándole 2-0 a Sudáfrica. Hoy a la cita orbital solo le quedan 16 selecciones que lucharán hasta el final de cada partido para quedarse con un lugar entre los ocho mejores del mundo.

Como se esperaba, entre los clasificados a los octavos de final de Norteamérica 2026 están los anfitriones, cada uno con posibilidades diferentes de avanzar de ronda. Además, están también los cuatro favoritos al título antes de empezar el certamen, cada uno ganando su respectivo grupo.

Finalmente, la selección de Colombia también hace parte del cuatro de la ronda 16 de la Copa del Mundo luego de vencer 1-0 a Ghana en Kansas. Por eso, este es el cuadro final de los octavos de final del Mundial 2026 y los posibles cruces en cuartos de final dependiendo de la selección que avance.

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Marruecos vs. Canadá

Uno de los dueños de casa en este campeonato mundial quiere seguir haciendo historia. Canadá nunca ha jugado, hasta acá, los octavos de final de una cita orbital y al frente tiene una oportunidad única ante su gente.

Del otro lado, Marruecos quiere seguir demostrando que es una de las selecciones más firmes en su idea de juego. A pesar de necesitar una tanda de penales para eliminar a Países Bajos, lo cierto es que los marroquíes son uno de los mejores equipos del torneo.

Fecha : sábado 4 de julio de 2026

Lugar : NRG Stadium de Houston, Texas

Hora: 12:00 p. m.

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Francia vs. Paraguay

Por juego y resultados, Francia es el seleccionado más sólido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sus contundentes cuatro victorias en cuatro partidos lo convierten en el candidato más obvio a ganar el mundial.

Sin embargo, en octavos de final tendrá al frente a un equipo que ha demostrado mucha resiliencia. Paraguay viene de eliminar a Alemania en los penales, una dosis que quiere repetirle al gran favorito a ser campeón mundial.

Fecha : sábado 4 de julio de 2026

Lugar : Lincoln Financial Field de Philadelphia, Pensilvania

Hora: 4:00 p. m.

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Brasil vs. Noruega

Hasta acá, la Brasil de Carlo Ancelotti no convence a los exigentes aficionados brasileños. Aun así, el equipo del entrenador italiano sigue convencido de que puede ser campeón del mundo, pero antes deberá superar una difícil prueba.

Noruega volvió al mundial después de 26 años y lo hizo acompañado de una generación dirada liderada por Erling Haaland. A eso se aferran los vikingos que quieren dar el golpe de su vida y eliminar al pentacampeón del mundo.

Fecha : domingo 5 de julio de 2026

Lugar : MetLife Stadium de Nueva Jersey, Nueva York

Hora: 3:00 p. m.

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México vs. Inglaterra

México sigue soñando con hacer la mejor Copa del Mundo de su historia y qué mejor escenario que su país. El Estadio Azteca se vestirá de gala y será un verdadero hervidero para recibir a Inglaterra, que no tiene buenos recuerdos de ese lugar.

La última vez que los ingleses visitaron el Coloso de Santa Úrsula, fueron eliminados por la Argentina de Diego Maradona. Ahora, 40 años después, quieren espantar todos esos fantasmas que los visitan cada cuatro años.

Fecha : domingo 5 de julio de 2026

Lugar : Estadio Azteca de la Ciudad de México

Hora: 7:00 p. m.

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España vs. Portugal

Protagonizando el partido más atractivo de los octavos de final de Norteamérica 2026, portugueses y españoles vivirán un derbi ibérico para alquilar balcón. Todo esto por un lugar entre los ocho mejores del mundo.

Portugal viene de eliminar con mucha angustia a Croacia, mientras que España hizo lo propio, pero con mucha solvencia frente a Austria. Dos realidades diferentes que chocan en un duelo que dejará a un candidato eliminado.

Fecha : lunes 6 de julio de 2026

Lugar : AT&T Stadium de Dallas, Texas

Hora: 2:00 p. m.

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Estados Unidos vs. Bélgica

Estados Unidos vive un momento idílico con el fútbol, mucho más que cuando organizó el mundial en solitario en 1994. Esta vez su equipo nacional lo acompaña con un buen juego y una ilusión que parece no tener techo.

No obstante, si quiere volver a los cuartos de final de una Copa Mundial de la FIFA, tendrá que vencer a Bélgica, un equipo experimentado en estas instancias. Eso sí, quienes llegan mejor a este juego son los estadounidenses.

Fecha : lunes 6 de julio de 2026

Lugar : Lumen Field de Seattle, Washington

Hora: 7:00 p. m.

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Argentina vs. Egipto

Argentina viene de pasarla muy mal con Cabo Verde. Lo que parecía un partido tranquilo para resolver en los 90 minutos reglamentarios terminó en un desgaste físico y emocional que se extendió 30 minutos más en Miami.

Del otro lado, lo que ocurra con Egipto de aquí en adelante será ganancia, pues nunca antes había llegado tan lejos en una cita orbital. Eso sí, ya en este punto es imposible no pensar en los cuartos de final, eliminando al campeón vigente.

Fecha : martes 7 de julio de 2026

Lugar : Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia

Hora: 11:00 a. m.

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Colombia vs. Suiza

La selección de Colombia sigue dando pasos hacia adelante en busca de su mejor participación mundialista. Aunque aún no se le caen los goles del bolsillo, mostró gran solidez frente a Ghana dirigida por Carlos Queiroz.

Finalmente, Suiza logró imponerse 2-0 a Argelia para acceder a los octavos de final por cuarto mundial consecutivo. Ahora intentará doblegar el talento colombiano y el buen funcionamiento de los muchachos de Néstor Lorenzo.

Fecha : martes 7 de julio de 2026

Lugar : BC Place de Vancouver, Columbia Británica

Hora: 3:00 p. m.

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