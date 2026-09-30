"Emprender es resolver problemas todos los días, uno tras otro"

Qué es lo que hacen en su emprendimiento, esa la pregunta más frecuente que hago cada vez que busco una historia para publicar. En Sanación y Vida se trabaja el "bienestar integral", me dijeron. Eso, en otra palabras, ¿qué es? Es como un spa en donde "hay masajes anti estrés, masaje con terapia china, limpiezas faciales, yoga, pero también atención por médicos internistas y funcionales que trabajan mente y cuerpo. Incluso a nivel empresarial, manejan el tema de entrenamiento físico", me contestó mi contacto de la Cámara de Comercio del Huila.

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Y en números, ¿cómo están? "Sanación y Vida S.A.S. cuenta con 14 colaboradores y experiencia en el sector público y privado, con contratos con la Cámara de Comercio del Huila, la Gobernación del Huila, Alger, Incihuila, Incenerados del Huila, Constructora Santa Lucía, Inversiones Días y Radio Surcolombiana. Trabaja con proveedores calificados como Quirúrgicos del Huila, AXA Equifarma y Discolmet, y cuenta con habilitación de la Secretaría de Salud para sus servicios autorizados, incluida dermatología, además de ofrecer servicios de spa y bienestar integral". La emprendedora es Luz Elena Narváez Cárdenas, psicóloga y quien respondió nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, a continuación:

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1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 44 años. Soy psicóloga y, antes de ello, me formé en Medicina Tradicional China, una experiencia que me permitió comprender al ser humano desde una visión integral y entender la profunda relación entre el cuerpo, las emociones y la salud. Durante más de catorce años he dedicado mi vida a acompañar procesos de bienestar, fortaleciendo también mi formación en liderazgo, desarrollo empresarial y servicio humanizado.

Todo ese recorrido me llevó este año a consolidar Sanación y Vida SAS, una empresa que reúne esa experiencia con un propósito muy claro: transformar la calidad de vida de las personas y las organizaciones a través de un modelo de bienestar integral que promueve el autocuidado, la prevención y una atención profundamente humana.

2.¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de Sanación y Vida comenzó a construirse hace varios año, a partir de mi experiencia en el acompañamiento de personas y de la convicción de que la salud debía abordarse desde una visión integral. En sus inicios fue un proyecto desarrollado en sociedad, con el propósito de promover el bienestar más allá del tratamiento de la enfermedad. Con el paso del tiempo, por diferentes circunstancias, los demás socios tomaron otros caminos y asumí el reto de continuar liderando este sueño. Ese momento marcó un antes y un después en mi vida como emprendedora.

Mi sueño era consolidar una empresa sólida, formal y con visión de crecimiento, que generara bienestar para las personas y, al mismo tiempo, oportunidades de empleo y desarrollo para otros profesionales de la salud. La necesidad que buscaba atender era evidente: muchas personas requerían un acompañamiento más integral, donde la prevención, las terapias complementarias, el manejo de las emociones y el bienestar físico hicieran parte de un mismo proceso. Por eso diseñamos servicios que complementan la atención en salud y ayudan a las personas a mejorar su calidad de vida desde un enfoque humano.

Comenzamos atendiendo a pacientes particulares, establecimos convenios con empresas, participamos en ferias de salud y desarrollamos programas de bienestar para organizaciones. Uno de los principios que siempre ha distinguido nuestro trabajo es el servicio humanizado. Más que prestar un servicio, buscamos que cada persona viva una experiencia personalizada, donde se sienta escuchada, comprendida y acompañada en su proceso de bienestar. Ese compromiso ha sido la base sobre la que hemos construido nuestro crecimiento y hoy inspira esta nueva etapa empresarial con Sanación y Vida SAS.

Luz Elena Narváez Cárdenas, de Sanación y Vida.

3.¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Hacer realidad este proyecto ha sido el resultado de muchos años de aprendizaje, disciplina y experiencia. Antes de constituir Sanación y Vida SAS dediqué gran parte de mi vida a conocer las necesidades reales de las personas, fortalecer mi formación y construir un modelo de atención centrado en el bienestar integral. La creación de la empresa representa la consolidación de todo ese recorrido. Hoy contamos con un equipo interdisciplinario y una propuesta que integra diferentes áreas de la salud y el bienestar, permitiéndonos acompañar tanto a personas como a empresas con programas enfocados en la prevención, el autocuidado y una mejor calidad de vida.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

No nació gracias a un gran inversionista ni a un capital abundante. Comenzó con recursos propios, mucho esfuerzo y la decisión de reinvertir cada peso que la empresa iba generando. Desde el principio entendí que crecer requería paciencia, disciplina financiera y la capacidad de sacrificar el beneficio inmediato para fortalecer el proyecto.

A lo largo de estos años también he recurrido al crédito como una herramienta para impulsar el crecimiento, siempre con responsabilidad y pensando en el futuro de la empresa. Hubo momentos muy difíciles en los que tuve que comprometer prácticamente todo mi patrimonio para sostener el emprendimiento y no dejar caer el sueño que había construido.

Además del esfuerzo económico, comprendí que una empresa no se sostiene únicamente con recursos financieros, sino también con conocimiento. En ese camino, el acompañamiento de la Cámara de Comercio fue muy importante. Gracias a sus programas para emprendedores participé en consultorías y procesos deformación en áreas como finanzas, estrategia comercial, liderazgo, gestión del talento humano y administración. Esas herramientas me permitieron fortalecer competencias que no hacían parte de mi formación en salud y desarrollar una visión empresarial más sólida.

Cada inversión la he pagado con trabajo, perseverancia y la confianza de nuestros pacientes y aliados. Ellos, junto con el aprendizaje constante y el apoyo de instituciones que creen en el emprendimiento, han sido fundamentales para que Sanación y Vida sea hoy una empresa sostenible y con visión de crecimiento. Hoy miro hacia atrás y entiendo que el mayor capital nunca fue el dinero. Fue la decisión de prepararme, aprender continuamente y no renunciar a un propósito que siempre creí posible.

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5.¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy contribuyendo a transformar la manera en que las personas y las organizaciones entienden el cuidado de la salud. Mi propósito es educar, acompañar y generar conciencia sobre el autocuidado como una herramienta para vivir mejor. Trabajamos tanto con personas como con empresas. A nivel individual acompañamos a cada paciente para que fortalezca su salud física, emocional, mental y espiritual, ayudándolo a prevenir enfermedades, mejorar síntomas y adoptar hábitos saludables que perduren en el tiempo. A nivel empresarial estamos desarrollando programas de bienestar corporativo que buscan fortalecer el talento humano, mejorar la calidad de vida de los colaboradores y aportar a organizaciones más saludables, comprometidas y productivas.

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Lo más gratificante es escuchar a nuestros pacientes decir que no solo mejoraron un dolor o una condición de salud, sino que aprendieron a respirar, a gestionar sus emociones, a alimentarse mejor, a hacer ejercicio y a asumir el bienestar como una decisión consciente de vida. Creo firmemente que la prevención es la mejor forma de cuidar la salud. Por eso, más que tratar enfermedades, promovemos una cultura de autocuidado basada en el amor propio, la educación y pequeñas acciones diarias que generan grandes cambios.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz. Soy feliz con el proyecto que he construido, con la experiencia adquirida, con la trayectoria recorrida y con todas las habilidades que he desarrollado a lo largo de este camino. Lo que más felicidad me genera es ver que todo ese aprendizaje se refleja en un bien colectivo y en un impacto positivo para las personas y las organizaciones.

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Me siento feliz porque he logrado materializar mucho más de lo que alguna vez imaginé. Cada día, desde mi profunda espiritualidad, le pido a Dios que me permita seguir desarrollando habilidades para ponerlas al servicio de los demás. Estoy convencida de que cuando una persona crece, se prepara y actúa con propósito, puede generar transformaciones que benefician a toda una comunidad.

Me siento orgullosa de lo que he alcanzado, pero también soy consciente de que sigo en un proceso permanente de aprendizaje. Los retos que implica emprender —la situación económica, la competencia y los cambios en el marco legal del sector salud— no los veo como obstáculos, sino como oportunidades para mejorar. Cada desafío me impulsa a entregar una mejor versión de mí misma y de Sanación y Vida SAS, con el propósito de aportar cada vez más bienestar a la sociedad.

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7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Siempre he creído que una empresa debe construirse con una visión de largo plazo. Mi objetivo ha sido construir una empresa sólida, organizada y con bases firmes. Considero que una empresa debe estructurarse como si algún día pudiera venderse, no porque ese sea mi propósito, sino porque eso significa que cuenta con procesos, sistemas y una gestión que le permiten crecer de manera sostenible y generar confianza.

Hoy no pienso en vender. Para mí representa un propósito de vida, un legado y la materialización de muchos años de trabajo y aprendizaje. Sin embargo, sí creo en construir una empresa que trascienda a las personas, que pueda seguir creciendo, generar oportunidades y mantener su impacto positivo en la sociedad, independientemente de quién la lidere en el futuro.

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8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Materializar este emprendimiento ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Una cosa es tener una idea, prepararse y recibir formación; otra muy distinta es llevarla a la realidad. En el camino uno se encuentra con desafíos que ningún libro enseña y que obligan a desarrollar nuevas habilidades para seguir avanzando. Emprender ha significado aprender a tomar decisiones, resolver problemas y adaptarme constantemente a los cambios. Cada reto me ha exigido crecer no solo como profesional, sino también como persona.

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Sin embargo, creo que el mayor desafío no es crear una empresa, sino lograr que sea sostenible en el tiempo. Al iniciar un emprendimiento existen la ilusión, la motivación, la fe y la energía para hacerlo realidad. Pero mantenerlo requiere un esfuerzo permanente y un compromiso mucho mayor. La sostenibilidad de una empresa exige fortaleza física, emocional, intelectual, espiritual y económica. Es un proceso que demanda disciplina, perseverancia y la capacidad de reinventarse constantemente. Esa ha sido una de las lecciones más importantes de mi camino como emprendedora.

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9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No, todavía no he cumplido mi sueño. He alcanzado metas muy importantes a lo largo de mi trayectoria, pero también he aprendido que emprender significa estar en constante evolución. Uno define objetivos, una misión y una visión, pero el camino exige hacer ajustes, replantear estrategias y adaptarse a los cambios para seguir creciendo.

Mi sueño sigue siendo mucho más grande. Quiero consolidar a Sanación y Vida SAS como un referente en bienestar integral, no solo en el departamento del Huila, sino también a nivel nacional. Estamos desarrollando programas y membresías que promueven el bienestar integral de las personas, las empresas y las organizaciones, con un enfoque preventivo, humano y sostenible. Más que alcanzar una meta definitiva, mi propósito es seguir construyendo una empresa que transforme vidas, genere bienestar y deje un impacto positivo en la sociedad. Ese es el sueño que continúa inspirándome cada día.

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10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora sigue consolidar a Sanación y Vida SAS con nuestra presencia en el departamento del Huila y proyectándonos a nivel nacional. Actualmente estamos desarrollando la línea de bienestar corporativo, orientada a acompañar a las empresas en el fortalecimiento de su talento humano mediante programas que promueven la conciencia, el autocuidado, los hábitos saludables y herramientas prácticas para mejorar el bienestar integral de los colaboradores. Creemos que cuando una persona está bien, también contribuye al bienestar de su equipo y de toda la organización.

En los próximos tres años queremos consolidar alianzas y convenios con entidades públicas y privadas, al mismo tiempo que fortalecemos programas de bienestar integral para las personas, ofreciendo procesos que van desde la valoración hasta un acompañamiento personalizado, de acuerdo con las necesidades de cada usuario.

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11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Nuestro modelo permite desarrollar nuevas líneas de servicio, programas y proyectos, y de hecho ya estamos trabajando en esa dirección. También tiene el potencial de establecer alianzas y convenios con empresas e instituciones, lo que facilita que pueda replicarse en otras ciudades y departamentos del país. Esa es precisamente una de nuestras metas: consolidarnos a nivel nacional sin perder la esencia que nos caracteriza. Nuestro crecimiento está basado en una cultura de servicio humanizado, donde cada programa y cada experiencia mantienen un acompañamiento integral centrado en la persona.

Imagino a Sanación y Vida SAS con nuevas sedes, alianzas estratégicas y programas que permitan llevar el bienestar integral a más personas y organizaciones, demostrando que es posible crecer sin perder el propósito ni la calidad humana que nos identifica.

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12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, estaría dispuesta a recibir inversión de un socio o inversionista externo, siempre que comparta el propósito y esté alineado con nuestros principios, nuestra cultura organizacional y el sello humanizado que nos caracteriza. Para mí es fundamental que cualquier persona que haga parte de este proyecto respete la esencia con la que hemos construido la empresa: el compromiso con el bienestar integral, la calidad del servicio, la experiencia de nuestros usuarios y la confianza que hemos logrado generar a lo largo de los años.

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Estoy convencida de que una alianza estratégica con inversionistas que compartan esa visión podría acelerar el crecimiento de Sanación y Vida SAS y contribuir a cumplir nuestro propósito de llevar este modelo de bienestar integral a diferentes regiones del país, sin perder la identidad que nos distingue.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Son muchas las cosas que hoy haría de manera diferente. Sin embargo, entiendo que cada error se convirtió en un aprendizaje y que cada experiencia me ha permitido crecer como empresaria. Hoy analizo con mayor profundidad cada decisión antes de tomarla. Ese aprendizaje me acompaña para resolver mejor los problemas, prevenir riesgos y actuar con mayor criterio. Incluso las decisiones que no fueron acertadas han sido la base para construir una empresa más sólida.

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También aprendí que no siempre se puede confiar plenamente en las personas. Viví experiencias con algunas alianzas y negocios que me dejaron grandes enseñanzas sobre la importancia de definir procesos, responsabilidades y acuerdos con claridad. Administrar una empresa me enseñó que no basta con tener una buena idea; es indispensable construir una organización bien estructurada. Cada área debe contar con un sistema: ventas, finanzas, talento humano, marketing y operación. Cuando cada proceso está organizado, la empresa puede crecer de manera sostenible.

En conclusión, muchos de los errores que cometí fueron los que más me ayudaron a crecer como emprendedora y a fortalecer la visión que hoy tengo para Sanación y Vida SAS.

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14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Desde muy pequeña me inspiró mi madre. De ella heredé ese espíritu de emprendimiento, las ganas de salir adelante, de crecer y de creer que siempre es posible construir algo propio con esfuerzo y perseverancia. Más que seguir a una persona en particular, admiro profundamente a las mujeres que ejercen un liderazgo con propósito: mujeres emprendedoras, empresarias y visionarias que desarrollan proyectos que transforman la sociedad y generan un impacto positivo. Me inspiran las mujeres que dejan huella, que crean oportunidades para otros y que demuestran que es posible construir grandes cosas con trabajo, convicción y servicio. Ese es el tipo de liderazgo que me motiva a seguir creciendo.

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15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Pensar en tirar la toalla, no. Claro que hubo momentos de mucho agotamiento. Hubo noches en las que me acosté llena de preocupaciones, sentí miedo, incertidumbre y el peso de la responsabilidad. Pero siempre hubo un eje transversal que me sostuvo: mi fe. Creo que una de las cualidades que más me ha acompañado ha sido la resiliencia, porque entendí que emprender era resolver problemas todos los días, uno tras otro.

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Así pasaron los meses y así pasaron los años. Hoy Sanación y Vida vive un momento de crecimiento, reconocimiento y consolidación, pero ese resultado no llegó de un día para otro. Es el fruto de la perseverancia, de la disciplina y, sobre todo, de una fe que nunca me dejó rendirme.

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Nunca pensé en abandonar. Incluso en los momentos más difíciles, siempre tuve la certeza de que las circunstancias iban a cambiar y de que, con trabajo y confianza en Dios, las cosas podían mejorar.

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16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Entre ese deseo permanente de salir adelante, de crecer, de emprender, de innovar y de aportar algo constructivo a la sociedad, y la realidad de darme cuenta de que necesitaba fortalecer mis conocimientos, entendí que debía seguir aprendiendo. Mi formación estaba enfocada en el área de la salud, pero para construir una empresa también debía prepararme en liderazgo, estrategia, innovación y gestión empresarial. Fue ahí donde la Cámara de Comercio del Huila se convirtió en un gran aliado de mi proceso. Es una institución que abre oportunidades, fortalece el desarrollo de las personas y del tejido empresarial de nuestra región.

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He aprovechado cada espacio de formación: talleres, capacitaciones, conferencias, consultorías, asesorías y programas empresariales. Comencé con cursos pequeños y, poco a poco, fui avanzando hasta participar en programas como MEGA e Innovación, que transformaron mi manera de pensar la empresa y me permitieron proyectarla con una visión mucho más estratégica. Más allá del conocimiento técnico, esos programas me dejaron experiencias, testimonios y mentores que no solo motivan, sino que educan, fortalecen y retan a pensar en grande.

Estoy convencida de que gran parte del crecimiento y la consolidación que hoy tiene Sanación y Vida también ha sido posible gracias a ese proceso de formación continua. Esas herramientas me permitieron rediseñar la empresa, mantener el rumbo y aprender a convertir cada dificultad en una oportunidad para crecer.

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17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, por supuesto. Creo que esa es una de las cosas que más me motiva de este camino. Todo lo que hemos construido me ha permitido generar un impacto positivo en algo tan valioso como la salud y el bienestar de las personas. Con la experiencia que hemos adquirido, hemos desarrollado un portafolio de servicios que busca mejorar la calidad de vida no solo del individuo, sino también de los grupos, las organizaciones y las empresas, promoviendo una verdadera cultura de prevención y cuidado de la salud.

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Sanación y Vida nació con el propósito de aportar a la sociedad, de generar un impacto positivo en las personas y de comprender que el bienestar va mucho más allá de la ausencia de enfermedad. Trabajamos de manera integral las diferentes dimensiones del ser humano: el bienestar físico, emocional, mental, social y espiritual.

Estoy convencida de que cuando se transforma la vida de una persona, ese cambio también impacta a su familia, a su entorno y a las generaciones que vienen. Eso es trascender: dejar un legado, sembrar bienestar y construir una base para que otros continúen generando cambios positivos en nuestra sociedad.

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18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En diez años veo a Sanación y Vida SAS consolidada como un referente de bienestar integral, con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Visualizo una empresa fortalecida en sus dos grandes líneas de servicio: la atención integral al individuo y una línea corporativa sólida, dedicada a transformar el bienestar de los colaboradores dentro de las organizaciones. Nuestra visión es llevar el wellness empresarial a otro nivel, ayudando a las empresas a fortalecer su recurso humano, mejorar la productividad y promover culturas organizacionales basadas en valores, principios y bienestar integral. Creo firmemente que cuando una organización cuida a su gente, también transforma sus resultados.

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También nos proyectamos consolidando alianzas estratégicas, contratando con entidades públicas, desarrollando proyectos con el sector privado e, incluso, estableciendo alianzas con el sector hotelero que nos permitan llevar nuestro modelo de bienestar a otros países.

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Siento que aún hay mucho por construir. Todo lo que hemos vivido hasta ahora ha sido la base para ese crecimiento. Haber constituido legalmente la empresa ha marcado un antes y un después, porque nos abrió nuevas oportunidades y nos permitió proyectarnos con una visión mucho más amplia.

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En ese proceso, la Cámara de Comercio ha sido un aliado importante, no solo por el acompañamiento en la formalización, sino porque fortalece, capacita y orienta a las empresas en cada etapa de su crecimiento. Ese respaldo ayuda a que los emprendimientos no solo se sostengan, sino que evolucionen con una visión clara de futuro, sin perder su propósito.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido fundamental en este camino. Todo comenzó con el ejemplo de mi madre, una mujer emprendedora que me enseñó, desde muy pequeña, el valor del trabajo, la perseverancia y el deseo de salir adelante.

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Con el paso del tiempo, mis hijas se convirtieron en el motor que me impulsó a seguir creciendo. Ellas han crecido junto a la empresa, han vivido cada etapa de este proceso y hoy hacen parte de la consolidación de Sanación y Vida SAS como una empresa familiar.

Actualmente no solo están vinculadas como socias, sino que participan activamente en el funcionamiento de la organización. Aportan en áreas como mercadeo, servicio al cliente, desarrollo de protocolos y apoyo en procesos asistenciales. Cada una, desde sus capacidades, contribuye a construir y fortalecer este proyecto.

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También participan en los programas de formación que ofrece la Cámara de Comercio, porque creemos que el conocimiento y la preparación son fundamentales para continuar creciendo como empresa y tomar mejores decisiones.

En cuanto a mis amigos, también han sido parte importante de este proceso. Muchos de ellos han sido usuarios y pacientes de Sanación y Vida, han recibido los beneficios de nuestros servicios y han sido testigos de la evolución de la empresa, de nuestra experiencia y de la trayectoria que hemos construido durante todos estos años. Su confianza, sus recomendaciones y su voz han contribuido a que más personas conozcan nuestro trabajo.

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Para mí, uno de los mayores logros ha sido convertir este emprendimiento en un legado familiar, donde dos nuevas generaciones de mujeres continúan construyendo, aprendiendo y aportando a un propósito que nació hace muchos años con el deseo de servir y transformar vidas.

20. ¿Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

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Sí, por supuesto. Y creo que una de las primeras cosas que les diría es que emprender no significa llegar a una meta y quedarse ahí. Es un ejercicio de todos los días.

Todos los días hay retos, problemas por resolver, decisiones importantes que tomar y nuevos aprendizajes. Todos los días hay que trabajar, actualizarse, capacitarse y fortalecer las diferentes áreas de la empresa para poder seguir creciendo.

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Por eso considero tan importante la formación continua. Nunca dejamos de aprender, y ese conocimiento es el que nos permite enfrentar cada etapa del emprendimiento con más herramientas y mejores decisiones.

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También creo que ayudar a otros emprendedores hace parte del crecimiento. Compartir experiencias, transmitir conocimientos y acompañar a quienes están comenzando no solo beneficia a los demás, sino que también nos fortalece como empresarios y como personas. Muchas veces, es enseñando y sirviendo a otros donde más aprendemos nosotros mismos.

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Si mi experiencia puede servir para que otra persona crea en su proyecto, evite algunos errores o encuentre la fuerza para seguir adelante, siempre estaré dispuesta a compartir lo que he aprendido en este camino.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Me siento profundamente agradecida con Dios y con la vida porque he tenido la oportunidad de conformar un excelente equipo humano. Son personas que han adoptado la cultura, los principios y los valores que representan a Sanación y Vida SAS, y que entienden que nuestro propósito va mucho más allá de prestar un servicio.

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Son colaboradores comprometidos, resilientes y con una gran disposición para servir. Han comprendido que trabajamos con personas, con historias y con necesidades, y que cada atención debe brindarse con respeto, empatía y calidad humana.

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En Sanación y Vida SAS no comercializamos productos; prestamos servicios de salud y bienestar. Y la palabra servicio tiene un significado muy profundo para nosotros: implica vocación, compromiso y el deseo genuino de aportar al bienestar de quienes depositan su confianza en nuestro equipo.

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Por eso, cada uno de nuestros colaboradores ha sido fundamental en el crecimiento de la empresa. El reconocimiento que hoy hemos alcanzado también es el resultado del compromiso, la dedicación y la calidad humana de las personas que hacen parte de esta organización.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

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Mi sello personal es transformar vidas a través de un modelo de bienestar integral. Más que prestar servicios de salud, mi propósito ha sido diseñar experiencias que impacten positivamente al ser humano y también a las empresas, entendiendo que el bienestar abarca todas sus dimensiones: la emocional, la mental, la física, la social, la familiar, la espiritual e, incluso, la financiera en el contexto organizacional.

Lo que nos diferencia es que hemos cuidado cada detalle. Hemos diseñado minuciosamente nuestros protocolos de atención para que la experiencia de la persona comience desde el momento en que llega a nuestras instalaciones. El ambiente, los espacios, la atención, la forma de recibirla y de acompañarla durante todo el proceso están pensados para que pueda relajarse, sentirse segura y comenzar a experimentar bienestar desde el primer momento.

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Para mí, no se trata simplemente de realizar una terapia. Se trata de brindar una experiencia completa, donde la persona se sienta escuchada, cuidada y acompañada antes, durante y después del servicio, incluso con un seguimiento posterior que demuestra nuestro compromiso con su bienestar.

Quiero que Sanación y Vida SAS sea un referente en bienestar integral para las personas y las empresas, pero sin perder nuestra esencia: una cultura basada en el servicio humanizado, el respeto, la excelencia y el compromiso genuino de transformar vidas.

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23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que emprender es un camino de crecimiento permanente. No se trata únicamente de crear una empresa, sino de crecer como persona, como líder y como ser humano.

He aprendido que los sueños requieren disciplina, preparación, perseverancia y mucha fe. Que los desafíos siempre van a existir, pero también que cada dificultad trae consigo una oportunidad para aprender, fortalecerse y encontrar nuevas soluciones.

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También entendí que nadie construye una empresa solo. Es necesario rodearse de personas que compartan el propósito, prepararse continuamente, escuchar, aceptar los cambios y tener la humildad para seguir aprendiendo todos los días.

Pero, sobre todo, he aprendido que el verdadero éxito no se mide únicamente por el crecimiento de una empresa, sino por el impacto positivo que dejamos en las personas. Si con Sanación y Vida hemos logrado mejorar la calidad de vida de alguien, generar bienestar en una familia o transformar la cultura de una organización, entonces todo el esfuerzo ha valido la pena. Ese es el aprendizaje más grande que me deja este camino: cuando el propósito es servir, el crecimiento llega como consecuencia.

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