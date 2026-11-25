La U. Católica busca conocer si el título profesional que aportó Romero (representante a la Cámara por Bogotá) durante el proceso de admisión a la…

La Universidad Católica de Colombia solicitó a la Pontificia Universidad Javeriana certificar la autenticidad del título profesional que la congresista del Pacto Histórico, Claudia Romero, presentó para acceder a uno de sus programas de posgrado. Se trata de la Especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal, correspondiente al segundo semestre académico de este 2026.

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La U. Católica busca conocer si el título profesional que aportó Romero (representante a la Cámara por Bogotá) durante el proceso de admisión a la especialización fue “efectivamente expedido por esa institución de educación superior, así como corroborar la fecha de graduación, el programa académico cursado y su correspondiente titularidad”.

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Esta solicitud llega luego de que en redes sociales circulara un supuesto título profesional de la congresista como administradora de empresas de la Universidad Javeriana. Tras los cuestionamientos, Romero sostuvo que no ha cursado ese programa de pregrado, negando la autenticidad del diploma divulgado, y que nunca ha afirmado tener títulos de dicha institución.

Comunicado Oficial 🚨 pic.twitter.com/LoVyxI90pU — Claudia Romero Nader (@ClauRomeroNader) November 23, 2026

Ante la situación, la Universidad Católica optó por acudir directamente a la Javeriana, con el fin de obtener una certificación y esclarecer los hechos. Una vez reciba respuesta oficial, afirmó, adoptará las decisiones académicas, administrativas y legales necesarias, de acuerdo con su autonomía universitaria y responsabilidades institucionales.

“El principio de buena fe constituye un fundamento de las relaciones entre la institución y los integrantes de su comunidad académica”, se lee en el comunicado. “Sin embargo, su aplicación no excluye el ejercicio de los mecanismos de control y verificación documental, especialmente cuando se conocen circunstancias que ameritan corroborar la autenticidad, titularidad y validez de los documentos presentados”. En ese sentido, la institución recordó que, según la Ley 30 de 1992, acreditar la formación académica previa es un requisito legal para ingresas a los respectivos programas de educación superior.

La U. Católica apuntó, en todo caso, que esta solicitud no constituye un pronunciamiento anticipado sobre la autenticidad del título, así como tampoco atribuye alguna responsabilidad a la congresista. De ese modo, reiteró que sus actuaciones se llevarán a cabo con base en el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el buen nombre, entre otras garantías constitucionales y legales.

Como hemos contado en El Espectador, esta polémica por títulos presuntamente falsos ya llegó a la Corte Suprema de Justicia. En la tarde del pasado lunes 23 de noviembre, Romero fue denunciada ante el alto tribunal por parte de las congresistas de Salvación Nacional, Carol Borda y Sara Castellanos. En un escrito de nueve páginas, las políticas pidieron a la Corte "que se verifique el origen, autenticidad, elaboración, atribución y eventual uso de un documento que le atribuye el título de Administradora de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, pese a que la certificación oficial expedida por esa institución informa que no registra su inscripción ni el otorgamiento de dicho título".

El caso de Romero se suma al de la también congresista del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, quien fue suspendida de su cargo por hasta tres meses por parte de la mesa directiva de la Cámara. La decisión llegó luego de la controversia, que se destapó en la última semana, por la supuesta falsificación de sus títulos universitarios y de bachiller, pues la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia desmintieron la existencia de los diplomas presentados por Estrada.

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