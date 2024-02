ESCORPIÓN: De acuerdo con el ocho de bastos, usted necesita realizar los proyectos pendientes; no puede seguir en la planeación milimétrica… Tal vez hubiera sido mejor hacerlo antes cuando la incertidumbre no estuviera por ahí y la realidad no se pareciera a una bola de fuego, como hoy pasa. En fin, aplazar los proyectos que determinarán su futuro, no es buena idea ni es razonable.

