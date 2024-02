LIBRA: Usted tendrá momentos de relajación y descanso: no cumplirá citas que no llevarán a nada, no alentará discusiones agrias sobre la situación planetaria, no hará parte de ningún bando, no será de los malos, tampoco de los buenos. Algunos días, pocos, eso sí, ignorará lo que sucede en el mundo, sin sentirse culpable; está cansado por el bombardeo de información que no para y aturde. Mirará entonces por la ventana sin esperar a que suceda nada, pondrá la mente en blanco…

Foto: Cortesía