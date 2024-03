LIBRA: Lo que usted hace no es poca cosa a pesar de que no se trate de megaproyectos ambiciosos, de interés global para cambiar el mundo. De acuerdo con el As de bastos, seguirá en sus pequeñas cruzadas, que no lo son, y teniendo en cuenta su disciplina, sin duda serán más efectivas que las cruzadas de quienes pretenden cambiar el rumbo de las estrellas.

Foto: Cortesía