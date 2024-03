TAURO: Usted no avala la pugnacidad; no le hace elogios ni venias a los energúmenos, no considera que la desmesura sea muestra de carácter. Y esto no lo hace tibio pues no le da la razón a todo el mundo, ni lo intimidan con amenazas y gritos. Sin embargo, la semana pasada debió haber expresado sus puntos de vista con más contundencia…

Foto: cortesía