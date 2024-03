Virgo: Usted examina las palabras para que no le digan mentiras; revisa cualquier documento con el fin de que después no aparezcan frases que signifiquen otra cosa y no detectó a tiempo; todo para no caer en el engaño… Como su pareja sí le inspira confianza podría repetir con César Vallejo: “Confianza en el anteojo, no en el ojo. En la escalera, mas nunca en el peldaño. Y en ti solo, en ti solo, en ti solo”.

Foto: Archivo Particular