Tauro: Sus proyectos no avanzan… El tiempo pasa; le da pena preguntar a qué se debe tanta demora, volverse cansón, se calla y sigue a la espera… Sus proyectos no pueden detenerse; seguirá abriendo ventanas, tocando puertas, pasando de la preocupación a la ocupación. No se perdonaría la pasividad

Foto: Archivo Particular