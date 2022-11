Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

TAURO: Le cuesta muchísimo trabajo expresar sus necesidades y deseos. Por cuenta de su hermetismo el amor se resiente; no deja conocer sus emociones profundas ni su sensibilidad exquisita, no sólo para apreciar la belleza del arte, sino para acercarse a los demás. El pudor le cierra la boca y le amarra las manos, lo paraliza. Por cuenta de su contención emocional usted no puede seguir apareciendo como una persona fría, no lo es.

Foto: Cortesía