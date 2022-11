Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

GÉMINIS: Usted aguarda el fin del año para entrar en una etapa de sosiego… No lo atraen la multitud ni los apretujes para atisbar al papá Noel, detrás del carro de las compras… Aunque no lo dice en voz alta –no se atreve- considera que las próximas fiestas no deberían ser la exaltación del consumismo y los excesos sin medida, atiborrarse de cosas. Neurótico o no… Esta vez vivirá las fiestas de una manera no convencional.

Foto: Cortesía