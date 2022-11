Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

PISCIS: El As de copas del Tarot, confirma que usted es una persona con criterio que no se deja arrastrar por las distintas corrientes, lo cual es una gran hazaña en estos tiempos, en los que la irracionalidad es una peste que contagia multitudes. Sin embargo, por estar fuera del rebaño no es uno de los preferidos en su trabajo. No le importa.

Foto: Cortesía