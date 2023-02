Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

GÉMINIS: Usted evita aceptar el fracaso pero si lo hiciera no se desgastaría… No insistiría, por ejemplo, en llegar a acuerdos con personas que no comparten su forma de ver la vida ni sus sentimientos… Siempre, después de encontrarse con estas personas, en medio de silencios y tensiones, se pregunta ¿Qué hace allí?

Foto: Cortesía