Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

ESCORPIÓN: Volver al pasado, recordar lo que sucedió, lo que no quiere que vuelva a pasar; recordar también las actuaciones de los demás y las propias; tener la experiencia presente con el fin de no cometer los mismos errores. La experiencia debe servir -de hecho sirve- para no transitar de nuevo por caminos que no llevaron a ninguna parte y no sufrir más penas de amor ¿Qué piensa?

Foto: Cortesía