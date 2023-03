Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

ACUARIO: En su trabajo podría hacer claridad en medio de tanta confusión. Haría ver que las cosas no son blancas o negras, el mundo no está dividido en buenos y malos y, sobre todo, pondría de presente que no hay personas infalibles. Esto último es urgente, en vista de que en su trabajo los sabelotodos dominan los temas divinos y humanos. Y usted no puede quedarse callado.

Foto: Cortesía