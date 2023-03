Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

GÉMINIS: Aparecerá un nuevo amor que no estaba en sus planes. No creerá sus excusas, no se asustará con sus gestos despectivos y estrechará el cerco, al punto de que usted bajará la guardia. Se preguntará, entonces, qué hacer y no hacer para que el amor no se estrelle contra el acantilado. Y no debería hacerse estas preguntas en vista de que hoy tiene más experiencia, mucho que dar y aprendió a enfrentar los malentendidos con gracia.

Foto: Cortesía