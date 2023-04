Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

PISCIS: De acuerdo con el ocho de espadas del Tarot, se pregunta cómo podemos seguir cuerdos en esta espiral de violencia, cómo podemos confiar en un nuevo día. Estamos anestesiados y continuamos así, días, meses… Algunos no se preocupan; no registran nada de lo que pasa a su alrededor, se encierran en su mundo, no se afectan. Usted no puede estar al margen.

Foto: Cortesía