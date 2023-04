Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

LIBRA: De acuerdo con el seis de bastos del Tarot, usted no sabe qué quiere. Y no es lo habitual pues siempre ha desterrado las dudas, ha encontrado certezas, ha reconocido el camino. Ahora, no sabe si continuar o detenerse en la cima de la montaña, mirando hacia el valle, hasta aclarar su mente. En el amor no puede seguir sin tocar la felicidad, que a veces es una voz conocida, como dicen los poetas ¿Qué piensa?

Foto: Cortesía