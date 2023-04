Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

LEO: No se preocupará por lo que no le corresponde, eso dice. Por la guerra, estimulada por el narcisismo de quienes no les importa cuántos mueren en los enfrentamientos; por la destrucción del planeta, el fin de la historia, a causa de la inconsciencia y la ambición. Y es difícil no preocuparse: usted no vive solamente en este país que tiene tres cordilleras y dos mares, es ciudadano del mundo…

Foto: Cortesía