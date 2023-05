Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

SAGITARIO: Frente a muchas de las cosas que pasan usted no puede hacer nada. No puede evitar una guerra nuclear como la que algunos anuncian, ni la erupción de un volcán, ni el choque de egos vanidosos. Desde su pequeña esquina del mundo, sigue convencido de que es urgente avanzar en la solución de los problemas que amenazan a la humanidad entera. No entiende por qué no vamos en esa dirección.

Foto: Cortesía