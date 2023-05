Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

LEO: Ha hecho propuestas muy innovadoras con el fin de impulsar sus proyectos; entiende la reserva de quienes le preguntan si ha medido las consecuencias de lo que pasaría si estas no resultan… Usted se ha cuestionado sobre lo mismo hasta concluir que el verdadero fracaso sería quedarse con los brazos cruzados. No quiere preguntarse después ¿Cómo hubiera sido la historia si no hubiera hecho algo?

Foto: Cortesía