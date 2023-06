Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

LEO: En vista de que usted no se pronuncia sobre nada, varios creen que está de acuerdo con todo y No. Hay muchas cosas que considera inadmisibles, no entiende por qué pasan. No secunda la imprevisión ni la falta de coherencia, desacierto tras desacierto, hasta el final. En realidad, ha estado silencioso para no hacer parte de las barras bravas que ondean entre furia y violencia. No quiere atizar la hoguera.

Foto: Cortesía